Эксперты оценили ответ России на действия литовских судей

Москва, 10 апреля. Следственный комитет РФ возбудил дело на четырех судей из Литвы. Местные юристы уверены, что действия российских следователей являются формальностью. Российские политологи уверены, что Москва должна дать жесткий ответ на действия литовских судей.

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда. Их подозревают в принятии неправосудного решения в отношении российских граждан.Судьи, о которых идет речь, 27 марта признали бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова виновными в «преступлениях против человечности и военных преступлениях».



Юрист из Латвии Имма Янсоне в интервью «360» обратила внимание, что, в первую очередь, необходимо будет разобраться, не было ли нарушено общепризнанное международное право о недопустимости придания уголовному закону обратной силы.

Отметим, что на заседание суда не были допущены российские дипломаты. Тогда как сотрудники посольства имели право присутствовать при вынесении приговора гражданам своей страны.

«Факт безобразный. Даже по-человечески завершить это судилище не могут, прибегают к таким мерам», — заявил посол России в Литве Александр Удальцов.

Комментируя дело, депутат Сейма Литвы Андрюс Кубилюс выразил мнение, что в его стране вряд ли отреагируют на возбуждение уголовного дела СК РФ. По его мнению, «это все просто формальность».

В свою очередь правозащитник Владимир Линдерман подчеркнул, что Литва осудила более 60 граждан России по преступлениям, не имеющим срока давности, и «подобных действий себе не позволяла ни одна страна мира».

«Это очень наглая акция и серьезный удар по престижу России. И этот удар требует более жесткого ответа, чем тот, который дал СК», — считает Линдерман.

Отметим, ранее в интервью Федеральному агентству новостей один из фигурантов «литовского дела» Михаил Головатов назвал обвинения в свой адрес фикцией.

«Закон обратной силы не имеет, а его как раз под это дело и ввели. И странно было бы рассчитывать, что мы это так оставим. Исключено. Да, пойдем в апелляцию, да, будет дальнейшая кассация. Будем добиваться своего», — заявил он.

Головатов также подчеркнул, что не считает себя виноватым, поскольку выполнял приказ президента СССР Михаила Горбачева.