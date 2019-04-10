Видео с места аварии пассажирского автобуса в Крыму. ФАН-ТВ

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео последствий ДТП с рейсовым автобусом, которое произошло 10 апреля в Крыму.

Напомним, автобус, следовавший из Керчи в поселок Заветное, вылетел в овраг. В автобусе было восемь пассажиров и водитель. По данным источника ФАН, один человек погиб, четверо находятся в тяжелом состоянии. Остальные пассажиры получили легкие травмы.

По предварительной информации, отказала тормозная система. На месте ДТП находятся оперативные службы.