Украинские СМИ рассказали, что сделает Порошенко в случае поражения на выборах

Киев, 10 апреля. Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в случае проигрыша во втором туре президентских выборов признает поражение и поздравит с победой своего оппонента Владимира Зеленского, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в штабе Порошенко.

Источник сообщил, что Порошенко не намерен затягивать судебные процессы или фальсифицировать результаты выборов. По его словам, главная задача штаба — сделать все возможное для победы Порошенко. Однако, как отметил собеседник издания, если не получится одержать победу, то нужно показать приличный результат.

В статье говорится, что Порошенко больше боится делегитимизации своего образа, чем поражения на президентских выборах.

«Он не сможет позволить, чтобы Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель. — Прим. ФАН) или Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон — Прим. ФАН) не хотели подавать ему руку», — говорится в материале.

По словам другого источника, действующий глава государства не будет держаться за президентское кресло до последнего.

Выборы президента Украины прошли 31 марта, однако в первом туре победителя выявить не удалось. Во второй тур прошли лидеры первого тура — Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Следующий тур запланирован на 21 апреля, перед ним стороны договорились провести дебаты.

Ранее глава предвыборного штаба Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что лидер первого тура выборов пожмет Порошенко руку, если проиграет в борьбе за президентское кресло.