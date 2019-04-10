Власти Эстонии отказали российскому паруснику «Седов» в заходе в Таллин

Москва, 10 апреля. Правительство Эстонии приняло решение отказать российскому паруснику «Седов» в заходе в порт Таллина. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на МИД прибалтийской страны.

Предполагалось, что барк «Седов» посетит Эстонию 13-14 апреля. Однако МИД Эстонии без объяснения причин отказал «Седову» в разрешении на заход в эстонскую столицу. Как отметил капитан-наставник барка Михаил Новиков, решение эстонских властей не повлияет на планы судна, которое продолжит свой путь без захода в Таллин.

Российские посольство в Эстонии уже дало оценку действиям властей прибалтийской республики. По мнению российских дипломатов, это недружественный акт, совершенный накануне поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию. В посольстве РФ напомнили, что прошлогодний заход в порт Таллина двух российских парусников, «Седова» и «Мира», стал настоящим праздником для жителей эстонской столицы.

«Посольство России расценивает запрет российскому учебному судну «Седов» на планировавшийся 13-14 апреля заход в территориальные воды Эстонской Республики как недружественный акт эстонских властей, осуществленный, тем более, накануне предстоящей поездки в Москву президента Эстонии», — сообщили в российской дипмиссии.

Парусник был построен в 1921 году на судоверфи немецкого города Киль под названием «Магдалена Виннен». В тридцатые годы его приобрели фирма Norddeutschen Lloyd, переименовав в честь капитан-коммодора компании Николауса Йонсена. До 1945 года корабль назывался «Коммодор Йонсен», а после завершения Второй мировой войны его передали Советскому союзу в качестве репараций. Тогда же он получил новое имя – «Седов», в честь русского полярного исследователя Георгия Седова. На данный момент «Седов» является одним из крупнейших в мире парусных учебных суден. Несмотря на свой возраст, он активно участвует в парусных регатах.