Замглавы Минэнерго рассказал о перспективах разработки шельфа в Арктике

Санкт-Петербург, 10 апреля. Разработка арктического шельфа станет драйвером развития России и повысит ее экспортный потенциал. О перспективах рассказал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин в рамках V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

По его словам, в настоящее время реализация шельфовых запасов, использование ресурсного потенциала, которым обладает страна, выходят на первое место. При этом Сорокин указал, что для разработки необходим определенный уровень технологий и компетенций, а также создание соответствующей инфраструктуры, которые в будущем можно будет применить для других отраслей и сфер.

«И поэтому разработка этих запасов является неким драйвером развития смежных отраслей и компетенций», — цитирует его News.ru.

Сорокин добавил, что речь идет также и о развитии Северного морского пути, северных регионов с точки зрения портовой инфраструктуры и просто социальных аспектов жизни людей.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам и гостям федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве» в ноябре 2018 года заявил, что регион для России играет стратегическую роль. Глава РФ заострил внимание на необходимости обеспечить сохранность окружающей среды в Арктике, а также сберечь ее природное многообразие.

Президент отметил, что российские специалисты проводят исследования на этих территориях, осуществляют «масштабные программы по его хозяйственному, экономическому освоению».

Накануне министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин сообщил, что бюджет РФ может получить более пяти миллиардов рублей, в случае предоставления доступа иностранным компаниям к разработке арктического шельфа.