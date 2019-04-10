В России появился Фонд защиты национальных ценностей. ФАН-ТВ

В Москве прошла официальная презентация Фонда защиты национальных ценностей. Эта организация намерена сформировать единый реестр национальных ценностей России.

Фонд планирует работать по нескольким направлениям: защита прав, законотворчество, культура, искусство, отстаивание интересов страны и ее граждан за границей и международные контакты. Все это займет главные места в новой стратегии государственной и национальной политики. Каждый представитель российской нации должен обладать гражданским самосознанием, убеждены создатели Фонда.

«Нам не хватает «мягкой силы», для того, чтобы жителям европейских стран рассказывать обо всей той лжи, которая распространяется в адрес нашей страны. Равно как и жителям нашей страны нужно с фактами, с цифрами в руках показывать яркие и неопрятные образчики той антироссийской пропаганды, которая царит в странах Европы. В работу фонда вливаются новые активные силы, авторитетные в своих сферах люди, часть из которых находится здесь сегодня с нами», — рассказал о целях организации председатель правления Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Выступление председателя правления дополнил член Комитета по развитию гражданского общества Виталий Милонов.

«Мы занимаемся правозащитной деятельностью, просветительской деятельностью, потому что правда является самым мощным оружием. Мы получаем громадное количество откликов от различных общественных активистов со всех уголков мира, которые просят Россию помочь. Просят правозащитников российских вступиться», — поделился депутат.

Своим представлением о миссии новой организации поделился и член общественной палаты Союзного государства Всеволод Чаплин.