Армия Хафтара сбила военный самолет над Триполи
Триполи, 10 апреля. Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара сбила самолет ВВС Правительства национального единства (ПНЕ) над Триполи, сообщил официальный представитель ЛНА бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.
«Вооруженные силы сбили военный самолет, вылетевший с авиабазы в Мисурате по направлению к Триполи», — цитирует слова Мисмари ТАСС.
Ранее в среду пресс-служба ЛНА сообщила о захвате военной базы, которая расположена в 40 километрах от Триполи. По данным ведомства, подразделения ЛНА под командованием Хафтара установили контроль над военной базой в районе города Эль-Азизия, которую ранее занимали силы ПНЕ.
Подразделения ЛНА взяли в плен несколько бойцов вооруженных формирований, выступающих на стороне ПНЕ. Кроме того, были захвачены 14 боевых машин и их экипажи на окраинах Триполи. В настоящее время наступление на столицу Ливии продолжается.
Напомним, с 2011 года в Ливии установилось двоевластие: на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНЕ во главе с Файезом Сарраджем. Власти на востоке действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром.
В прошлый четверг Хафтар отдал приказ о начале наступления на столицу Ливии, которая контролируется ПНЕ, сообщала «Газета.ру». При этом он приказал подразделениям ЛНА не открывать огонь по мирным жителям.