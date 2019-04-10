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В Сети превратили в мем первое фото черной дыры

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В Сети превратили в мем первое фото черной дыры

Москва, 10 апреля. Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на появление первой в истории фотографии черной дыры, превратив важное научное открытие в интернет-мем.

Ранее исследователи из проекта Event Horizon Telescope опубликовали первое в истории изображение массивной черной дыры, которая расположена внутри галактики Messier 87. Расстояние от Земли до галактики Messier 87 составляет около 55 миллионов световых лет.

После публикации снимка черной дыры пользователи Сети сразу же начали сравнивать ее изображение с более знакомыми образами. Так, некоторым пользователям черная дыра напомнила Око Саурона.

Бас-гитарист американской группы Kings of Leon фотография черной дыры напомнила концертную афишу его коллектива.

Некоторые пользователи были настолько поражены фотографией черной дыры, что решили изобразить свое удивление с помощью ее снимка.

«Мое лицо при виде черной дыры», — написал Jacob Aron.

Многим пользователям Сети снимок черной дыры напомнил пончик.

Часть пользователей была разочарована цветом дыры, так как она оказалась недостаточно черной.

Многим пользователям изображение черной дыры напомнило пончик.

 

Автор: Сергей Петров
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