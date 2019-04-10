В Нидерландах рассказали о давлении на расследование по делу MH17

Амстердам, 10 апреля. На независимое расследование по делу крушения Boeing-777 рейса МН17 в Донбассе оказывают давление извне, заявил министр юстиции Нидерландов Фердинанд Грапперхаус. Об этом сообщил интернет-портал RTL Nieuws.

Грапперхаус направил в Палату представителей парламента Нидерландов письмо, в котором рассказал о случаях оказанного давления. По его словам, на результаты расследования пытались оказать влияние сотрудники NCTV — нидерландское ведомство, которое занимается вопросами безопасности и борьбы с терроризмом. В статье, перевод которого сделал «ПолитРоссия», говорится, что это было связано с исследованиями в Университете Твенте, возглавляемым Центром научных исследований и документации (WODC).

Примечательно, что на протяжении долгого времени Грапперхаус отрицал все слухи о попытках повлиять на ход расследования. Тем не менее теперь он признал, что сотрудник NCTV, который был членом наблюдательного комитета, контактировал с одним из руководителей проекта МН17.

Чиновник сообщил, что не стал включать в свой отчет сведения об этом, отметили в издании. Также нидерландский министр умолчал и тот факт, что сразу несколько сотрудников наблюдательного комитета были недовольны выводами расследования.

Напомним, Boeing-777, летевший по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. Киев обвинил в случившемся ополченцев, однако, по словам представителей ДНР, на тот момент в их распоряжении не было такого оружия, которое могло привести к авиакатастрофе. Минобороны РФ в сентябре прошлого года подтвердило подлинность документов об украинской ракете, которая сбила самолет Boeing-777.