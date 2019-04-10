Затонувшее 3 600 лет назад торговое судно нашли у берегов Турции

Анкара, 10 апреля. Группа турецких исследователей обнаружила в Средиземном море затонувшее торговое судно, возраст которого, по предварительным данным, составляет 3600 лет, сообщает Anadolu.

Судно длиной в 14 метров, загруженное медными слитками, обнаружила исследовательская группа из Университета Акдениз в Анталии. Губернатор Анталии Мунир Караоглу назвал это событие «прорывом» в подводной археологии.

Кораблекрушение, предположительно, датируется 1600 годом до н.э. Длина корабля составляет 14 метров. Вес медных слитков на его борту составляет 1,5 тонны.

«Это судно, на котором перевозили самые ранние промышленные изделия в мире. Эти особенности делают эту находку настоящим прорывом в науке», — заявил Караоглу.

Предполагается, что судно затонуло из-за шторма, в который попало при плавании на остров Крит или в Эгейское море, передает «Газета.ру».

Участники исследовательской группы установили ориентировочный возраст судна по типу найденных на борту медных слитков. В скором времени будет сформирована команда из турецких и иностранных исследователей, которым предстоит «расследовать» крушение.

В конце марта «Известия» сообщали, что археологи с помощью георадара обнаружили деревянное судно эпохи викингов длиной более 15 м на территории заповедника Борре в Норвегии. По мнению ученых, судно лежит в пустом пространстве, из которого вынут грунт. Викинги использовали ладьи для погребения военачальников. Судно или лодка с телом обычно покрывались насыпью.