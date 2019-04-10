ПАСЕ приняла резолюцию с призывами к России

Париж, 10 апреля. Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, в которой, помимо прочего, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве заплатить взносы в бюджет организации и назначить свою делегацию.

За принятие документа выступили 105 парламентариев, еще 30 проголосовали против, а 16 человек воздержались.

В резолюции утверждается, что санкции ПАСЕ в отношении делегации из РФ после воссоединения Крыма с Россией и последующее решение страны «прекратить участие в деятельности ассамблеи привели к разладу внутри организации». В документе говорится о том, что прекращение выплаты взносов Москвой из-за введения ограничительных мер послужило причиной возникновения бюджетного кризиса в организации, который «угрожает основным направлениям деятельности СЕ».

Ассамблея в документе призвала Россию сформировать свою делегацию и возобновить обязательную уплату взноса в бюджет СЕ в целях «укрепления доверия к Совету и между государствами-членами, а также сохранения организации».

«Неисполнение может привести к приостановке ее (России. — Прим. ФАН) представительских прав в обоих уставных органах», — говорится в резолюции.

Напомним, ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию в 2014 году. Такое решение было принято из-за присоединения крымского полуострова к составу РФ, пишет Infox.ru. Годом позднее на рассмотрение ассамблеи дважды выносился вопрос о восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в силе. В ответ Россия приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить взносы в Совет Европы.

О том, что лишение российской делегации прав в ПАСЕ и последовавший за этим отказ парламентариев из РФ участвовать в работе органа привели к кризисной ситуации, заявлял генсек СЕ Турбьерн Ягланд, выступая на зимней сессии ПАСЕ. Он признал, что такое решение не привело к возвращению Крыма Украине и не способствовало улучшению ситуации с правами человека в России.

Крым стал российским регионом в 2014 году в результате народного референдума, который прошел в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. Севастополь стал городом федерального значения.