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СМИ сообщили о смерти матери Меркель

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СМИ сообщили о смерти матери Меркель

Берлин, 10 апреля. Мать федерального канцлера Германии Ангелы Меркель Герлинда Каснер умерла в возрасте 90 лет, сообщил журнал SUPERillu со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффана Зайберта.

Издание не называет точной даты смерти матери Меркель. Сообщается, что женщина ушла из жизни в начале апреля.

Зайберт, подтвердивший смерть Каснер, попросил уважать личную жизнь Меркель и ее семьи.

Герлинда Каснер родилась 8 июля 1928 года в польском Гданьске. Она работала преподавателем английского языка и латыни. В 1954 году вышла замуж и родила дочь — Ангелу.

Автор: Данила Копп
Источник: SUPERillu
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