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Суд в Москве арестовал вербовщика «Правого сектора» Пирожка

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Суд в Москве арестовал вербовщика «Правого сектора» Пирожка

Москва, 10 апреля. Суд в Москве арестовал на два месяца участника запрещенной в России украинской праворадикальной группировки «Правый сектор»1 Игоря Пирожка.

Мещанский районный суд Москвы принял решение об аресте Игоря Пирожка на два месяца. Член «Правого сектора» будет находиться под арестом до 8 июня. В ходе судебного заседания Пирожок частично признал свою вину, однако комментировать детали уголовного дела отказался.

Сотрудники ФСБ задержали Игоря Пирожка 9 апреля в Московской области. По данным следствия, в 2014 году на территории Украины Пирожок вступил в «Правый сектор» под псевдонимом Роман Чирка. Позднее Пирожок сформировал отряд «Хорти» («Борзые»), главной задачей которого являлось ведение партизанской войны против России.

В январе 2018 года Пирожок прибыл в Московскую область, где пытался вовлечь граждан России в деятельность «Правого сектора», распространяя идеологические и агитационно-пропагандистские материалы праворадикальной группировки. В отношении Пирожка возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

По неподтвержденным данным, Пирожок действовал под разными псевдонимами,  представлялся Сергеем Яхонтовым, Ингваром Скаурляйте и Александром Анохиным. В 90-е годы Пирожок создал в России неонацистскую организацию «Легион Вервольф». Организация была  ликвидирована, а Пирожок приговорен к пяти годам тюрьмы.                                                    

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Сергей Петров
Источник: ТАСС
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