Президентские выборы в Алжире пройдут 4 июля

Алжир, 10 апреля. Выборы президента Алжира пройдут 4 июля 2019 года. Соответствующий указ издал временный глава африканского государства Абделькадер Бенсалех.

Голосование состоится в рамках 90-дневного срока, который конституцией страны отведен Бенсалеху для исполнения обязанностей главы государства.

Временным президентом Алжира глава Совета нации был назначен 9 апреля. Его утверждение на этот пост прошло на заседании обеих палат парламента страны. Исполняющий обязанности президента уже не сможет баллотироваться на пост главы государства.

Назначение соратника бывшего президента Алжира на пост лидера страны вызвало массовые протесты. В то же время начальник штаба Национальной народной армии страны Ахмед Гаид Салах заявил, что алжирские военнослужащие поддержат переходный период после отставки президента республики Абдельазиза Бутефлики.

Напомним, в конце февраля по всему Алжиру прошли акции протестов из-за решения президента страны в пятый раз баллотироваться на выборах на высший административный пост государства. В марте он заявил, что не будет претендовать на место руководителя страны, однако голосование, намеченное на апрель, будет отложено на неопределенный срок.

Бутефлика 1 апреля объявил о создании нового правительства, которое должно способствовать урегулированию ситуации в стране. На следующий день он объявил о своей отставке. Бутефлика уведомил о своем решении конституционный совет, который, в свою очередь, утвердил его отставку.