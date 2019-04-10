Киев завершил дерусификацию морских портов переименованием «Южного»

Киев, 10 апреля. Правительство Украины объявил о завершении дерусификации морских портов: название крупнейшего порта «Южный» в Одесской области поменяли на «Південний».

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что кабмин поставил точку в декоммунизации и дерусификации украинских морских портов. Порт «Южный» теперь официально называется «Південний» (Пивденный).

Ранее, напомним, морской порт «Ильичевск» в Одесской области был переименован в «Черноморск», а морской порт «Октябрьск» в Николаевской области — в «Ольвию».

Закон о так называемой «декоммунизации» действует на Украине с 2015 года. В рамках закона были переименованы 250 улиц, снесены десятки памятников. Ранее в рамках «декоммунизации» украинские дайверы утопили бюст российского революционера Владимира Ленина.

Процесс декоммунизации сопровождается порой странными решениями. Так, к примеру, как сообщала «Газета.ру», на прошлой неделе Николаевский хлебозавод поменял название хлеба «Стахановский» на «Галицкий». Название хлеба решили сменить после рекомендации начальства завода.

В конце прошлого года власти Львова санкционировали снос стелы на монументе славы советским воинам. Ожидалось, что 30-метровую стелу разрушат за месяц, однако в результате работы, стоимость которых превысила 10 тыс. долларов, продлились до начала марта. Монумент разрушили 3 марта.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, известный украинский скульптор и архитектор Аполлон Огранович скончался во Львове 3 марта — именно в этот день в городе с третьей попытки была снесена 30-метровая стела Монумента славы. Он был одним из авторов проекта монумента.