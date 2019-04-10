Сбербанк полностью устранил сбой в работе приложения

Москва, 10 апреля. Сбербанк полностью устранил сбой в работе системы, в результате которого ряд клиентов столкнулся с проблемами при проведении операций в приложении «Сбербанк Онлайн», сообщили в пресс-службе банка.

«Сбой устранен, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы Сбербанка.

Ранее в пресс-службе банка сообщили, что проблемы с работой в приложении были вызваны техническими причинами.

В среду в Сбербанке произошел второй сбой за последнюю неделю, сообщил НСН. В минувший понедельник пользователи жаловались, что операции в онлайн-банке и банкоматах были недоступны. В среду клиенты Сбербанка сообщили о трудностях при входе и проведении операций в приложении банка.