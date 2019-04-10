Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сбербанк полностью устранил сбой в работе приложения

30
0 Оставить комментарий

Сбербанк полностью устранил сбой в работе приложения

Москва, 10 апреля. Сбербанк полностью устранил сбой в работе системы, в результате которого ряд клиентов столкнулся с проблемами при проведении операций в приложении «Сбербанк Онлайн», сообщили в пресс-службе банка.

«Сбой устранен, все системы Сбербанка работают в штатном режиме», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы Сбербанка.

Ранее в пресс-службе банка сообщили, что проблемы с работой в приложении были вызваны техническими причинами.

В среду в Сбербанке произошел второй сбой за последнюю неделю, сообщил НСН. В минувший понедельник пользователи жаловались, что операции в онлайн-банке и банкоматах были недоступны. В среду клиенты Сбербанка сообщили о трудностях при входе и проведении операций в приложении банка.

Автор: Данила Копп
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров