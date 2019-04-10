Порошенко поручил СБУ проверить пользу Медведчука для переговоров по Донбассу

Киев, 10 апреля. Президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности страны (СБУ) рассмотреть целесообразность дальнейшей работы Виктора Медведчука в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Если его функционирование является неэффективным, то доложите мне завтра», — заявил он в эфире радиостанции «Новое время».

Порошенко заявил, что де-факто известный политик и общественный деятель был «единственным каналом связи с президентом России Владимиром Путиным, и этот канал оказался неэффективным», пишет ТАСС. По словам президента Украины, Медведчук «не справился с функцией освобождения заложников».

«Последний раз это было в декабре 2017 года. Назвать это эффективным точно нельзя», — считает Порошенко.

В связи с этим он поручил СБУ проверить пользу Медведчука для переговоров по Донбассу.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота.

Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Медведчук еще пять лет назад выступил посредником предварительных переговоров между ОБСЕ, официальными властями Украины, ЛНР и ДНР, а впоследствии продолжил работу в гуманитарной подгруппе контактной группы.

Ранее представители избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского назвали десять первых решений, которые актер примет в случае победы на выборах. В частности, потенциальный глава государства намерен лишить Медведчука роли посредника между Киевом и Москвой в переговорах по Донбассу. Представители кандидата заверили, что Зеленский готов к прямым переговорам с Россией. В то же время прямые переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик он вести не собирается.