«Самые честные выборы». Часть 50: большая беда Миссури, или Семейный подряд в работе и сексе

Первый российский журналист, попавший под персональные санкции США, Александр Малькевич продолжает публикацию глав своего политического «сериала» о перманентной избирательной кампании в стране, считающей, что все должны брать с нее пример.

Эрик Грейтенс, бывший губернатор штата Миссури, даже после потери своего статуса остается фигурой влиятельной. Но до 2018 года он был просто идеалом и в политическом плане, и в общественном, являя собой пример разумного управленца и образец для подражания в плане семейном.

И тут внезапно грянул гром, и жители Миссури поняли, что все это время за личиной Грейтенса прятался другой человек — неприятный и лживый. После этого политическая карьера Эрика Грейтенса и пошла под откос.

К своим 42 годам (когда в 2016 году он был избран губернатором) Грейтенс мог похвастаться «полным набором американской мечты»: Оксфорд, стипендиат Родса (за высокие академические способности, спортивные достижения, наличие лидерских качеств), «морской котик», прошедший службу в Афганистане и Ираке (и принесший оттуда «Пурпурное сердце» и «Бронзовую звезду»).

Помогал ветеранам через НКО «Миссия продолжается», им же самим и организованную. Счастливо женат, отец двоих детей — все как по учебнику. Он и действительно был идеален — настолько же, насколько идеален герой голливудского блокбастера. Журналисты даже не верили, что все это правда.

Неудивительно, что республиканец Грейтенс стал 56-м губернатором Миссури в 2016 году, победив демократического оппонента Криса Костера со счетом 51,3% против 45,4%. При этом Грейтенс был никому не известен и считался аутсайдером.

Правда, был у него один грешок: амбициозность. Грейтенс конфликтовал с чиновниками, среди своих считался выскочкой, кое-кто даже предположил, что он метит в Белый дом на «Большое кресло». Газеты захлебывались от славословий: писали, что «губернатором впервые стал политик-еврей» (ну и что?). Оказалось, что медиа еще раньше вносили его в разные странные рейтинги: в 2013 году журнал Time Magazine включил Эрика в список ста самых влиятельных личностей мира (за три года до выборов!), а в 2014 году Fortune внес его в список пятидесяти величайших мировых лидеров.

Неужели бесплатно?..

И тут вдруг оказалось, что ангел с пурпурным сердцем вовсе не такой безупречный — и ему мгновенно припомнили все опрометчивые высказывания и заносчивость.

Как бы ни старался Эрик Грейтенс изображать примерного семьянина — не вышло. В 2017 году местный телеканал вынес на суд общественности аудиозапись, сделанную бывшим мужем женщины, у которой в 2015 году был роман с губернатором.

Тогда ревнивый муж установил видеокамеру и записал разговоры, в которых его жена и губернатор Грейтенс обсуждали подробности своих сексуальных игрищ. Спросив жену, видеолюбитель выяснил, что губернатор, как она заявила, тайно сфотографировал ее обнаженной и сказал, что опубликует фото, если она не вступит с ним в связь или кому-то расскажет об этом.

Заявление наделало много шума, потому что выяснилось: любовница Грейтенса работала его парикмахером. В один прекрасный (или нет) день он предложил ей «вместе поработать». Вместо стрижки он завязал ей глаза, привязал руки к гимнастическим кольцам и начал целовать. Затем Грейтенс сорвал с нее рубашку, спустил штаны и сфотографировал ее со своего мобильного телефона. Это, как ни крути, — извращение, насилие и вторжение в частную жизнь, что является уголовным преступлением.

Женщина, попавшая в такой переплет, вообще сначала ничего не хотела рассказывать следователям — так она была запугана. Потом все-таки рассказала о произошедшем. В феврале 2018 года против Грейтенса было возбуждено уголовное дело.

Больше того: республиканца даже взяли под стражу, однако позже выпустили под денежное поручительство. По данным газеты The St. Louis Post-Dispatch, глава штата признал, что у него действительно было внебрачная связь, но опроверг слухи об угрозах. В своем письменном заявлении Грейтенс назвал обвинительное заключение «ошибочным политическим решением безумного либерального прокурора» (речь о прокуроре округа Сент-Луис Кимберли Гарденер).

Впрочем, секс-скандал оказался не единственным, в чем обвиняли Эрика Грейтенса.

Например, ему вменили в вину незаконное получение списка спонсоров благотворительной организации, которую он основал. Грейтенс использовал его для сбора денег в ходе своей предвыборной кампании. Был он обвинен и в подделке компьютерных данных, от чего попросту отмахнулся. В Капитолии штата присмотрелись к странному губернатору повнимательнее — и тут же возникла угроза импичмента.

Поэтому Грейтенс 1 июня 2018 года, получив «звоночек» от доверенного лица в Сенате Миссури, внезапно сделал заявление, что уходит. Сам и по доброй воле. Капитолий среагировать на этот ход не успел, и Эрик покинул место губернатора безболезненно. Тем более что скандал с любовницей (а, возможно, их было много) никак не повлиял на семейную жизнь: его супруга посчитала, что сохранение статус-кво важнее чьей-то личной гордости. Надо отметить, что импичмента за всю историю Миссури не было ни разу.

Прокуратура округа Сент-Луис согласилась отказаться от обвинений в его адрес. Как сообщили в ведомстве, Грейтенс заключил со следствием сделку. Соглашение предполагало, что прокуроры откажутся от обвинений в случае, если политик уйдет в отставку. Последний согласился на это, хотя ранее заявлял, что не покинет свою должность и будет в любом случае защищаться в суде.

Почти все элиты штата хотели, чтобы Грейтенс ушел. Почему? Все причины сложно изложить прямо здесь: они вкратце перечислены в 24-страничном специальном докладе. Хотел, чтобы Грейтенс не позорил штат, даже Дэвид Хамфриз — бизнесмен, семья которого была одним из главных спонсоров господина Грейтенса и пожертвовала ему более 2 миллионов долларов во время успешных для него губернаторских выборов.

Грейтенс ушел, но «хлопнул дверью»: заявил, что по обоюдному согласию с женой Шиной он может «ходить налево». То есть представил произошедшее как личное дело, а не нарушение закона. Доклад конгрессменов он назвал «информационным мусором», а обвинения в свой адрес — «политической охотой на ведьм».

Штат Миссури, похоже, место ссылки не только странных и неудобных республиканцев, но и демократов. После проигрыша в ноябре 2018 года на выборах в Сенат США демократки Клэр Маккаскилл республиканскому кандидату Джошу Хоули со счетом 45,5% против 51,5% голосов к ее личности стали проявлять пристальное внимание. Почему?

Просто высказывания госпожи Маккаскил и раньше-то вызывали у людей здравомыслящих удивление и даже некоторую оторопь, но сенатору тогда стеснялись это сказать. Она, правда, не призывала одобрять измены, но зато считала, что внимание политика должно сосредоточиться... на индустрии видеоигр. Во всяком случае именно эту точку зрения она продемонстрировала, вовсю издеваясь над GamerGate, движением против поддельных новостей и политической корректности в индустрии видеоигр.

Маккаскилл озвучила свои комментарии в эфире The Late Show в 2015 году, сообщив дословно следующее: «Привет. Я сенатор Клэр Маккаскилл. Как одна из 20 женщин, работающих в настоящее время в Сенате, я хочу побудить больше женщин баллотироваться. Но не менее важно для меня поощрять побольше мужчин просто заткнуться. Дело не в том, что женщины не ценят их мысли, просто мы не ценим их всех. Мужчина, миру не нужно твое мнение обо всем. Например, что женщины делают со своим телом — тише! Кто следующий Джеймс Бонд — молчи! Как представитель государственной власти, я составила список вещей, по которым женщинам больше не нужно выслушивать мнения мужчин. Пожалуйста, запишите это: «Звездные войны», брючные костюмы, селфи, Шонда Раймс, шторы, углеводы, подростки, удаление волос на теле, религия, глютен, Гарри Поттер, аллергия на орехи, снова «Звездные войны», все искусство в целом, стоит ли мариновать индейку и этика в журналистике. Если вы можете контролировать себя и сдерживать себя от дальнейшего выражения своего мнения по любой из этих тем, мы позволим вам продолжать обсуждать легализацию марихуаны. Но это большое, огромное «если». Большое спасибо».

Интересно, что при этом на выборах она пыталась убедить избирателей Миссури, что она не из «сумасшедших демократов»! Как демократ в штате, который поддержал президента Дональда Трампа в 2016 году, Маккаскилл рекламировала свои умеренные взгляды и призывала избирателей смотреть на ее достижения. Как ни странно, попытка «не казаться сумасшедшей» как раз и оттолкнула от нее сторонников Демократической партии.

Были в ходе избирательной кампании — 2018 у Маккаскилл еще два ляпа.

Во-первых, в июне она… подавилась во время официального обеда в Сент-Луисе. И едва не умерла. 64-летнюю женщину спас ее коллега — сенатор Джо Манчин (о нем я писал здесь). Когда Маккаскилл начала сильно кашлять и покраснела, Манчин бросился к ней и применил прием Геймлиха, обхватив Клэр сзади.

Однако, как писала тогда US Today, Джо перестарался: Клэр перестала задыхаться, но пожаловалась на боль — опасность удушья миновала, но, как позже выяснилось, Манчин сломал ей ребро. Вывел, так сказать, из строя на взлете кампании.

В связи с чем (и это во-вторых) она попыталась ярко «вернуться в игру»: в июле заявила, что «российские хакеры пытались взломать ее компьютерную сеть». Проще говоря, первой подала тревожный сигнал о «российском вмешательстве в выборы 2018 года».

Проиграла, впрочем, она абсолютно без чьей-либо помощи — победивший ее республиканец Джо Хоули (генпрокурор штата) стал самым молодым сенатором в США. Интересно, что в рамках своей кампании Хоули выступал за отмену «поправки Джонсона» в Налоговый кодекс США, запрещающей религиозным организациям под угрозой штрафа и отмены освобождения от налогов устраивать в своих помещениях агитационные предвыборные выступления кандидатов.

Тоже ведь любопытно, правда?..

Хотите еще веселенького: второй сенатор от штата (избран в 2010 году, переизбран в 2016-м) — тоже республиканец, Рой Блант. Та-дам: отец губернатора штата Миссури (кто бы сомневался!) Мэтта Бланта. Правда, сын рулил штатом в 2005–2009 годах, когда его папа был… конгрессменом от 7-го округа в Палате представителей США. И занимал там пост лидера большинства.

Кому еще рассказать про американские политические династии?..

В общем, складывается впечатление, что в Миссури политики всех толков пересмотрели сериал «Доктор Хаус» с его рефреном «все лгут» и «люди не меняются». Оставаясь верными своим внутренним, пусть и неблаговидным принципам, и республиканцы и демократы лгут, изменяют, выказывают пренебрежение избирателям и презрение к их мнению.

Обеднел штат Миссури на хороших политиков: копни — и вытащишь на свет очередного грейтенса или маккаскилл. Сейчас там временное затишье, которое продлится совсем недолго: первые волны 2020 года уже набегают на эту исстрадавшуюся землю.

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