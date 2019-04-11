Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия новости 11 апреля 07.00: взрыв в Ракке унес жизни 13 человек, САА уничтожила отряд «Ан-Нусры» в Хаме

98
0 Оставить комментарий

Ракка

Сирия, 11 апреля. САА уничтожила группу террористов «Джебхат ан-Нусры»1*** к северу от Хамы. При взрыве в Ракке погибли 13 человек, в том числе четыре бойца SDF****. Еще несколько десятков семей готовятся бежать из лагеря «Эр-Рукбан» на юге провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов, в том числе снайперским, к юго-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подозревается в проведении очередного взрыва в Ракке, унесшего жизнь 13 человек.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): лишилась группы своих террористов в ходе спецоперации войск САР к северу от Хамы.

Курды: потеряли как минимум четырех бойцов SDF при детонации заминированного автомобиля в Ракке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Так называемая умеренная оппозиция в нарушение режима тишины открыла снайперский огонь по военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях города Халаса к югу от Алеппо, передает новостной Twitter-канал On the Ground News. Никаких сведений о потерях в рядах правительственных войск не поступало. Таким образом, боевики, дислоцирующиеся в западной части провинции, прилегающей к соседнему Идлибу, продолжают обстрелы и нападения, несмотря на действие перемирия, установленного в соответствии с Меморандумом о создании демилитаризованной зоны на северо-западе САР.

Между тем, по информации военного источника в Twitter (@aboalhodaalhoms), исламисты вновь нанесли удары по юго-западным предместьям Алеппо. Утверждается, что в результате обстрела в пригороде Миньян джихадистами были убиты три иранских бойца из ополченческих отрядов, выступающих на стороне официального Дамаска в борьбе против террористов. Эти данные, однако, нуждаются в проверке.

Мощный взрыв прогремел на дороге Раджу в окрестностях Африна, в результате чего погибли несколько человек, о чем сообщают курдские источники в Twitter (@RojavaCudi).

Еще один взрыв произошел в деревне Кафр-Хана на западе Алеппо. Военный источник в своем микроблоге в Twitter (@AleppoAMC) пишет, что в жилом доме взорвался газовый баллон. Один человек стал жертвой случившегося, еще двое получили ранения.

В восточном воздушном пространстве города Аль-Баб в сельской местности Алеппо прошли интенсивные полеты турецких разведывательных беспилотников, информирует источник в социальной сети Twitter (@SyriCall).

Военный источник в своем микроблоге в Twitter (@MMCSYR) сообщает об ожесточенных столкновениях между отрядами YPG и ССА на фронте Исса к западу от города Мареа в северной сельской местности Алеппо.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

Десятки семей подошли к гуманитарному коридору у блокпоста «Джлеб», чтобы покинуть лагерь беженцев «Эр-Рукбан», находящийся в зоне контроля Соединенных Штатов недалеко от базы «Ат-Танф» в южной части провинции Хомс, сообщает информационный Twitter-ресурс (@SyriawatanNews). Ранее пункт временного размещения через гумкоридор, сформированный российским Центром по примирению враждующих сторон в САР и законным правительством арабской республики, смогли покинуть несколько групп гражданских лиц. Между тем США и союзные им боевики продолжают удерживать основную часть беженцев в «Эр-Рукбане», гуманитарная ситуация в котором почти достигла уровня катастрофы.

Военный источник в своем микроблоге в Twitter (@AleppoAMC) со ссылкой на сообщения сирийских активистов пишет о потере связи с военным конвоем САА к востоку от города Эс-Сухне в сельской местности восточной части Хомса, в который входят около 170 бойцов, в том числе офицеры четвертой дивизии и республиканская гвардия.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирия новости 11 апреля 07.00: взрыв в Ракке унес жизни 13 человек, САА уничтожила отряд «Ан-Нусры» в Хаме

Портал Deirezzor24 на своей странице в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает, что несколько снарядов упали в городе Айяш, который находится под контролем САА.

Провинция Идлиб

Сирия новости 11 апреля 07.00: взрыв в Ракке унес жизни 13 человек, САА уничтожила отряд «Ан-Нусры» в Хаме

По данным местных источников (@HamahNow), деревни Аль-Арбаин к северу от Хамы и Тахтая к югу от Идлиба попали под артиллерийский обстрел.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

На одной из наиболее густонаселенных улиц города Ракка прогремел мощный взрыв. Согласно сведениям арабского портала Loma Zoma, там детонировал заминированный автомобиль, из-за чего погибли в общей сложности 13 человек. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, как минимум четверо из них — бойцы курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF), которые в настоящий момент удерживают Ракку и всю северную половину одноименной провинции. Несмотря на то, что город был захвачен ими еще полтора года назад, в нем до сих пор очень высока активность боевиков «Исламского государства». Предполагается, что данный взрыв, как и множество других ранее, был устроен именно ими.

По данным местных источников (@HamahNow), деревни Аль-Арбаин к северу от Хамы и Тахтая к югу от Идлиба попали под артиллерийский обстрел.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Сирийские военнослужащие ликвидировали группу боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе населенного пункта Аль-Джирабьят, расположенного к северу от Хамы, передает в сети Twitter (@NationalDefens) военный источник. По его сведениям, террористы пытались приблизиться к освобожденному правительственными силами административному центру провинции. «Ан-Нусра», аффилированные с ней группировки, а также другие исламистские формирования так называемой вооруженной оппозиции удерживают там обширные северные территории, прилегающие к соседнему Идлибу. В частности — Аль-Латаминский выступ, находящийся в оккупации почти с самого начала сирийского кризиса. С позиций джихадистов в этом районе регулярно ведется огонь и совершаются попытки атак на опорные пункты САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров