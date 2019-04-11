Сирия, 11 апреля. САА уничтожила группу террористов «Джебхат ан-Нусры»1*** к северу от Хамы. При взрыве в Ракке погибли 13 человек, в том числе четыре бойца SDF****. Еще несколько десятков семей готовятся бежать из лагеря «Эр-Рукбан» на юге провинции Хомс, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов, в том числе снайперским, к юго-западу от Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подозревается в проведении очередного взрыва в Ракке, унесшего жизнь 13 человек.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): лишилась группы своих террористов в ходе спецоперации войск САР к северу от Хамы.

Курды: потеряли как минимум четырех бойцов SDF при детонации заминированного автомобиля в Ракке.

Провинция Алеппо

Так называемая умеренная оппозиция в нарушение режима тишины открыла снайперский огонь по военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях города Халаса к югу от Алеппо, передает новостной Twitter-канал On the Ground News. Никаких сведений о потерях в рядах правительственных войск не поступало. Таким образом, боевики, дислоцирующиеся в западной части провинции, прилегающей к соседнему Идлибу, продолжают обстрелы и нападения, несмотря на действие перемирия, установленного в соответствии с Меморандумом о создании демилитаризованной зоны на северо-западе САР.

Между тем, по информации военного источника в Twitter (@aboalhodaalhoms), исламисты вновь нанесли удары по юго-западным предместьям Алеппо. Утверждается, что в результате обстрела в пригороде Миньян джихадистами были убиты три иранских бойца из ополченческих отрядов, выступающих на стороне официального Дамаска в борьбе против террористов. Эти данные, однако, нуждаются в проверке.

Мощный взрыв прогремел на дороге Раджу в окрестностях Африна, в результате чего погибли несколько человек, о чем сообщают курдские источники в Twitter (@RojavaCudi).

Еще один взрыв произошел в деревне Кафр-Хана на западе Алеппо. Военный источник в своем микроблоге в Twitter (@AleppoAMC) пишет, что в жилом доме взорвался газовый баллон. Один человек стал жертвой случившегося, еще двое получили ранения.

В восточном воздушном пространстве города Аль-Баб в сельской местности Алеппо прошли интенсивные полеты турецких разведывательных беспилотников, информирует источник в социальной сети Twitter (@SyriCall).

Военный источник в своем микроблоге в Twitter (@MMCSYR) сообщает об ожесточенных столкновениях между отрядами YPG и ССА на фронте Исса к западу от города Мареа в северной сельской местности Алеппо.

Провинция Хомс

Десятки семей подошли к гуманитарному коридору у блокпоста «Джлеб», чтобы покинуть лагерь беженцев «Эр-Рукбан», находящийся в зоне контроля Соединенных Штатов недалеко от базы «Ат-Танф» в южной части провинции Хомс, сообщает информационный Twitter-ресурс (@SyriawatanNews). Ранее пункт временного размещения через гумкоридор, сформированный российским Центром по примирению враждующих сторон в САР и законным правительством арабской республики, смогли покинуть несколько групп гражданских лиц. Между тем США и союзные им боевики продолжают удерживать основную часть беженцев в «Эр-Рукбане», гуманитарная ситуация в котором почти достигла уровня катастрофы.

Военный источник в своем микроблоге в Twitter (@AleppoAMC) со ссылкой на сообщения сирийских активистов пишет о потере связи с военным конвоем САА к востоку от города Эс-Сухне в сельской местности восточной части Хомса, в который входят около 170 бойцов, в том числе офицеры четвертой дивизии и республиканская гвардия.

Провинция Дейр эз-Зор

Портал Deirezzor24 на своей странице в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает, что несколько снарядов упали в городе Айяш, который находится под контролем САА.

Провинция Идлиб

По данным местных источников (@HamahNow), деревни Аль-Арбаин к северу от Хамы и Тахтая к югу от Идлиба попали под артиллерийский обстрел.

Провинция Ракка

На одной из наиболее густонаселенных улиц города Ракка прогремел мощный взрыв. Согласно сведениям арабского портала Loma Zoma, там детонировал заминированный автомобиль, из-за чего погибли в общей сложности 13 человек. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, как минимум четверо из них — бойцы курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF), которые в настоящий момент удерживают Ракку и всю северную половину одноименной провинции. Несмотря на то, что город был захвачен ими еще полтора года назад, в нем до сих пор очень высока активность боевиков «Исламского государства». Предполагается, что данный взрыв, как и множество других ранее, был устроен именно ими.

По данным местных источников (@HamahNow), деревни Аль-Арбаин к северу от Хамы и Тахтая к югу от Идлиба попали под артиллерийский обстрел.

Провинция Хама

Сирийские военнослужащие ликвидировали группу боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе населенного пункта Аль-Джирабьят, расположенного к северу от Хамы, передает в сети Twitter (@NationalDefens) военный источник. По его сведениям, террористы пытались приблизиться к освобожденному правительственными силами административному центру провинции. «Ан-Нусра», аффилированные с ней группировки, а также другие исламистские формирования так называемой вооруженной оппозиции удерживают там обширные северные территории, прилегающие к соседнему Идлибу. В частности — Аль-Латаминский выступ, находящийся в оккупации почти с самого начала сирийского кризиса. С позиций джихадистов в этом районе регулярно ведется огонь и совершаются попытки атак на опорные пункты САА.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)