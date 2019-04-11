Сирия, 11 апреля. Проасадовские ополченцы предотвратили взрыв в городе Даръа. Террористы ИГ1 активизировали вылазки в провинции Дейр-эз-Зор. Жители поселения Хирбет-Ильяс в Хасаке оказали сопротивление курдским бойцам, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под ударом исламистов на окраине Алеппо; обнаружили тайник с оружием боевиков в Восточной Гуте Дамаска; провели подрывные работы восточнее Алеппо; обменивались ударами с джихадистами в южной части Идлиба; предотвратили взрыв в городе Даръа.

«Исламское государство»1: активизировало вылазки в провинции Дейр-эз-Зор; подозревается в убийстве трех бойцов YPG в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: задержала 15 боевиков «Ахрар Аш-Шам» в Идлибе.

Курды: отразили атаку террористов у города Шхиль в Дейр-эз-Зоре; столкнулись с сопротивлением мирных жителей, проводя принудительную мобилизацию в Хасаке; задержали нескольких человек на северо-востоке САР.

ВС Турции: направили вооружение и технику в район Манбиджа в Алеппо; доставили подкрепление на свой КПП в Западном Идлибе.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки во время обследования территорий Восточной Гуты на северо-востоке Дамаска удалось обнаружить схрон боевиков незаконных бандгрупп, покинувших провинцию в мае прошлого года. По данным военного источника в сети Twitter (Bosni94), в тайнике джихадистов находилось большое количество вооружения. Напомним, район оазиса перешел под контроль Сирийской арабской армии (САА) после того, как представителям российского Центра по примирению враждующих сторон удалось достигнуть мирного урегулирования конфликта с боевиками. Восточная Гута стала последним рубежом на пути полного освобождения региона.

Провинция Алеппо

На окраинах административного центра провинции накануне вновь фиксировались вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандформирований. Twitter-канал (radioshamfm) передавал, что столкновения были инициированы исламистами, дислоцирующимися в пригороде Ар-Рашидин. Джихадисты вели огонь из минометов по кварталам Аль-Джадид и Ашрафия. К счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать. В качестве ответных действий силы САР нанесли удары по укреплениям радикалов на окраине населенного пункта Хайян.

В районе Шуайб Закир на востоке от Алеппо были проведены работы по ликвидации следов военного присутствия боевиков. Отмечалось, что саперы инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) завершили уничтожение оставленных джихадистами СВУ к 14.00.

Между тем на северо-восток провинции начали прибывать подкрепления вооруженных сил Турции. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (yasiremres), конвой с вооружением и боеприпасами достиг линии разграничения сил SDF и «Сирийской свободной армии»** (ССА) в районе Манбиджа. Некоторые военные эксперты полагают, что Турция готовится к началу полномасштабной военной операции к востоку от Евфрата.

В Африне прогремел взрыв неподалеку от штаб-квартиры вооруженных сил Турции, передавал Twitter-канал (khalediskef). Подозреваемыми в его организации являются «спящие ячейки» курдских вооруженных формирований, осуществляющие подпольную деятельность на территориях, подконтрольных протурецким силам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» вновь активизировали вылазки в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). В первой половине дня подконтрольный ИГИЛ1 интернет-портал «Аль-Амак» заявлял о трех налетах на оккупированных курдами территориях. По информации военного источника в Twitter (RisboLensky), ссылавшегося на Al Amaq, джихадисты «спящих ячеек» ИГ предприняли атаки на позиции курдов у населенных пунктов Аль-Бусейра, Аль-Джарзи и Джамаа юго-восточнее административного центра провинции. Позднее также поступали сведения о нападении радикалов ИГ вблизи города Шхиль, которое силам SDF, тем не менее, удалось отразить.

Между тем на северо-западе от Дейр-эз-Зора произошла вылазка террористов при участии смертника. Новостной портал Deirezzor 24 заявлял о том, что боевик попытался совершить самоподрыв у КПП SDF в населенном пункте Джунайна, однако был застрелен прежде, чем успел активировать «пояс шахида». Вооруженные стычки между «демократическими силами» и джихадистами также фиксировались неподалеку от города Аль-Хаваидж.

Вечером прогремел взрыв в населенном пункте Аш-Шаафа в южно-восточной части региона. Детонировала мина, заложенная террористами еще до захвата города курдами, что привело к гибели одного из гражданских лиц.

Провинция Даръа

После полудня появилась информация о том, что ополченческим отрядам, выступающим на стороне Сирийской арабской армии (САА), удалось предотвратить взрыв в административном центре региона. По данным Twitter-канала (NationalDefens), бойцы Национальных сил обороны****** (NDF) разминировали мотоцикл, припаркованный у одной из хлебопекарен. Никаких сведений о возможных организаторах теракта все еще не поступало. Напомним, Даръа, как и соседняя провинция Эль-Кунейтра, были зачищены от боевиков вооруженной оппозиции и террористов подконтрольной ИГИЛ группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» летом прошлого года.

Стало известно, что за прошлые сутки в САР вернулись почти 1700 перемещенных лиц. По данным Twitter-канала российского Минобороны (mod_russia), 846 из них перешли через КПП «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» из Ливана, 849 — через погранпереход «Насиб» из Иордании.

Провинция Идлиб

Исламисты, отряды которых базируются у границы «Большого Идлиба», в течение дня продолжили провоцировать столкновения с Сирийской арабской армией (САА). Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, обстрелы боевиками территорий, подконтрольных САА, вынудили правительственные войска на принятие ответных мер. Ударам САА подверглись военные объекты джихадистов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» недалеко от границы с соседней Хамой.

Продолжила обостряться междоусобная борьба в рядах вооруженной оппозиции. Агентство новостей Enab Baladi передавало, что боевики «Джебхат Ан-Нусры»1*** арестовали 15 членов группировки «Ахрар Аш-Шам». Напомним, вооруженный конфликт между двумя бандформированиями снова вспыхнул двумя днями ранее.

Появилась информация о том, что на запад Идлиба прибыл еще один военный конвой вооруженных сил Турции. Интернет-портал Halab Today TV передавал, что турецкие военные автомобили проследовали в сторону одного их своих наблюдательных пунктов в районе Джиср Аш-Шугура, перейдя через погранпереход «Хирбет Аль-Джуз».

Провинция Хасака

Накануне курдские радикалы продолжили проводить рейды в Хасаке с целью принудительной мобилизации гражданских лиц в ряды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Информационный портал Al Manar News передавал, что жители деревни Хирбет-Ильяс оказали сопротивление бойцам SDF, вынудив их покинуть поселение.

Как известно, сирийцы не раз организовывали протестные акции, выражая свое несогласие с антинародной политикой, проводимой курдами, однако силы SDF не принимают их во внимание. Так, под арестом «демократической армии» в очередной раз оказались мирные жители. Военные источники AMN передавали, что ряд молодых людей были задержаны недалеко от города Рас Аль-Айн, расположенного у границы с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)