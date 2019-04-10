Милонов призвал депутата Алимову не становиться «Шнуром подзаборным»

Москва, 10 апреля. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов призвал свою коллегу Ольгу Алимову, которая в социальных сетях использовала мат, не становиться «Шнуром каким-то подзаборным». Политик считает, что ей не стоило употреблять нецензурную лексику в Интернете.

«Неправильно, вообще неправильно, значит, чиновник становится не чиновником, а Шнуром каким-то подзаборным. Нет, конечно, нельзя (использовать мат), ни в коем случае», — сказал Милонов в интервью Life.

По его мнению, Алимовой следовало «засунуть» свои эмоции подальше и не употреблять мат. Милонов считает, что подобные высказывания со стороны парламентариев снижают уровень доверия к власти.

Он также предложил проработать этический кодекс для депутатов, в котором необходимо указать, что парламентарии не имеют права публично ругаться матом.

Ранее Алимова раскритиковала решение своих коллег изменить время работы в Государственной думе, отметил «Царьград». Депутаты от «Единой России» приняли решение проводить заседания с 12.00, а не с 10.00, как это было раньше. Алимова, комментируя данную инициативу, опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook гневный пост, в котором использовала нецензурную лексику, сообщил «ФедералПресс».