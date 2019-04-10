Сирия, 10 апреля. Почти 1700 беженцев вернулись в Сирию за прошедшие сутки. Радикалы SDF**** незаконно проводят обыски в домах жителей на востоке Ракки. Курды пытались подорвать военный штаб ВС Турции в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций боевиков на севере Хамы.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обнаружила тело мужчины в западной части Африна.

«Исламское государство»1: организовало несколько взрывов в различных провинциях Ирака.

ВВС Турции: осуществили разведывательные полеты на западе Алеппо и на севере Идлиба.

Курды: провели обыски в домах жителей деревни Джадид Кахит в Ракке; подозреваются в организации взрыва у военного штаба ВС Турции на северо-западе Алеппо.

«Хашд Аш-Шааби»: понесли потери в результате взрыва в иракской провинции Аль-Анбар.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (khalediskef) сообщает о том, что в Африне произошел взрыв. Никаких данных о том, какое из вооруженных формирований несет ответственность за установку бомбы, пока не поступало. Отмечается, что целью организаторов взрыва являлся военный штаб вооруженных сил Турции, расположенный в городе Бюльбюль северо-западнее административного центра кантона. Местные активисты подозревают в случившемся радикалов курдских вооруженных формирований, действующих в рамках операции «Гнев оливок».

Между тем недалеко от сирийско-турецкой границы в западной части Африна протурецкими боевиками было найдено тело мертвого мужчины, личность которого на данный момент установлена не была. Труп был обнаружен в окрестностях населенного пункта Раджу.

Военные самолеты турецких ВВС были замечены в Западном Алеппо, а также на севере соседнего Идлиба. Интернет-портал Masar Press Agency сообщает о том, что ВВС Турции осуществили разведывательные полеты в целях мониторинга обстановки в демилитаризованной зоне на окраинах «Большого Идлиба».

Провинция Даръа

Появились сведения о числе перемещенных лиц, вернувшихся в Сирию с территории иностранных государств за последние сутки. В соответствии с данными, предоставленными российским Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, через пограничные переходы «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» из Ливанской Республики перешли 846 человек, тогда как из Иордании через пункт пропуска «Насиб» прибыли 849 сирийских граждан. Как сообщалось ранее, поток беженцев заметно увеличился после того, как территории юго-западных провинций Даръа, Дамаск и Эль-Кунейтра были полностью освобождены от оккупации джихадистов вооруженной оппозиции. Как известно, это произошло в июле 2018 года, когда правительственные войска зачистили последние районы Даръа.

Провинция Ракка

Новостной портал Masar Press Agency сообщает о том, что «Демократические силы «Сирии»**** (SDF) приступили к рейдам в поселении Джадид Кахит на востоке провинции Ракка, в ходе которых курдские радикалы провели обыски в домах местных жителей. О причинах, повлекших за собой проверку среди населения деревни, ничего неизвестно. Многие местные активисты ранее заявляли, что зачастую курды проводят незаконные обыски и задержания людей под предлогом спецоперации по выявлению и ликвидации подпольных ячеек «Исламского государства».

Провинция Хама

Возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками незаконных бандгрупп в северной части Хамы. По сведениям военного источника в сети Twitter (HalabTodayTV), правительственные войска ведут огонь по расположениям исламистов на окраине населенного пункта Ас-Сахр. Кроме того, обстрелам артиллерии САА подверглись военные объекты джихадистов неподалеку от города Мурек. Ранее сообщалось, что столкновения на границах «Большого Идлиба» были спровоцированы радикалами вооруженной оппозиции, которые в очередной раз нарушили режима прекращения огня, действующий в демилитаризованной зоне, сформированной в рамках российско-турецкого сочинского соглашения от 17 сентября.

Ирак

Информационный портал SANA News сообщает о том, что в Ираке произошли сразу несколько терактов, в организации которых обвиняются так называемые спящие ячейки «Исламского государства». Один из взрывов прогремел в провинции Дияла к северо-востоку от города Баакуба, в результате чего был убит один из местных жителей. Второе СВУ было активировано в районе Аль-Карма в Аль-Анбаре, что привело к гибели одного из бойцов отрядов народного ополчения «Хашд Аш-Шааби» и ранению еще двух. Третий взрыв произошел в провинции Салах-Эд-Дин в городе Аш-Шаркат. Жертвами инцидента стали два сотрудника иракской полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)