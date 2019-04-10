Президент США в десятый раз станет дедушкой

Вашингтон, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп в десятый раз станет дедушкой. Об этом сообщил сын главы Белого дома Эрик Трамп в своем микроблоге Twitter.

«Мы с Ларой рады сообщить, что в августе появится еще один член нашей семьи! Люк будет отличным старшим братом!» — написал он.

Lara and I are excited to announce that we will be adding another member to our family in August! Luke will be a great big brother! pic.twitter.com/L1yR955P2u — Eric Trump (@EricTrump) 10 апреля 2019 г.

Стоит отметить, что в сентябре 2017 года у Эрика и Лары родился мальчик, которого назвали Эрик Люк. Ребенок стал девятым по счету внуком Дональда Трампа.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп три раза допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США. 3 апреля Трамп провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, после которой состоялась совместная пресс-конференция. В ходе выступления Трамп заявил, что его отец был немец и «родился в замечательнейшем месте в Германии».

По данным The Washington Post, Трамп уже в третий раз допускает подобную ошибку в отношении своего отца, который на самом деле родился в 1905 году в Нью-Йорке, передает «Царьград».