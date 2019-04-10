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Соловьев провел ликбез американцу, приписавшему США обе победы над Германией

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Соловьев провел ликбез американцу, приписавшему США обе победы над Германией

Москва, 10 апреля. Российский телеведущий Владимир Соловьев преподал урок истории эксперту из США, заявившему, что Европа и Россия дважды не смогли победить Германию без помощи Соединенных Штатов.

Соловьев вступил в спор с американцем Ариэлем Коэном, объяснившим давление Вашингтона на Латинскую Америку доктриной Монро. Ведущий обратил внимание, что, согласно данной доктрине, США не имеют права вмешиваться в дела Европы. И Вашингтон нарушает это со времен Второй мировой войны.

Коэн в ответ заявил, что доктрина Монро в изначальном варианте уже устарела, и «модифицировалась, когда без США два раза не могли победить Германию». Соловьев выразил несогласие с заявлением американца, сообщает «Экономика сегодня».

«Скажу по секрету, что вы открыли второй фронт тогда, когда уже могли не открывать. Мы бы уж точно справились без Америки. А кто звонил Сталину? Так как вас стали с дикой силой трепать, сказали Сталину: очень просим, начинай наступление, потому что нас сейчас сбросят обратно в море. Поэтому советские войска начали наступление и оттянули те дивизии, которые были против вас», — напомнил ведущий.

Соловьев провел ликбез американцу, приписавшему США обе победы над Германией

Ранее, как сообщало Федеральное агентство новостей, Соловьев ответил американцу на слова о готовящемся проходе НАТО в Азовское море. Американский эксперт Грэг Вайнер заявил, что корабли НАТО, которые находятся в Черном море, вместе с кораблями ВМСУ готовят проход через Керченский пролив в Азовское море. Американский эксперт считает, что доказательством тому является проведение учений НАТО в Черном море и нахождение в акватории двух военных судов Североатлантического блока.

Соловьев ответил американцу, что ранее в НАТО не заявляли о намерениях ввести корабли в акваторию Азовского моря. Ведущий отметил, что подобная авантюра Альянса заставит Россию прибегнуть к жесткому ответу

Автор: Олеся Волкова
Источник: Экономика сегодня
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