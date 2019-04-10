Путин и Беглов обсудили развитие Петербурга. События дня. ФАН-ТВ

Путин встретился с Бегловым Президент России Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили реставрацию домов, а также проекты по открытию социальных объектов — поликлиник, школ, детских садов. Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов. По словам Александра Беглова, его величина составит 100 рублей в сутки. Гостиницы будут взимать плату за каждый день проживания и только с иностранных туристов. Добавим, в прошлом году город посетили 3,9 млн иностранцев. В этом году, по словам Беглова, ожидается уже более 4 млн. Собранные деньги будут направлены на реконструкцию и ремонт исторического центра города, а также на развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, стало известно, что на днях с РЖД подпишут соглашение о развитии Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Это даст возможность разгрузить электрички. Распределение средств на проект будет тоже совместное. «Мы вложим 28 млрд рублей, и они вносят соответствующие деньги, 40 на 60; 60 % — мы, 40 % — они», — сообщил Беглов. Глава государства отметил, что это хороший проект, который освободит центр от лишних машин и улучшит экологию. Напомним, с рабочим визитом в родном Санкт-Петербурге президент находится уже второй день. 9 апреля он принял участие в пленарном заседании Международного арктического форума.

Санкции против России Украинский кабмин без обсуждения решил расширить список запрещенных к ввозу на Украину российских товаров. Теперь под запретом, в частности, банки и стеклянная тара. Кроме того, нельзя ввозить российские формалин и пружины для тележек грузовых вагонов. Полный список запрещенных товаров опубликован на сайте министерства экономического развития и торговли Украины. Без внимания ситуацию не оставил первый зампред комитета по обороне Госдумы Александр Шерин. Он отметил, что Россия в некоторых вопросах ведет себя чрезмерно терпеливо. «Разорвала Украина договор с Россией о дружбе и сотрудничестве, значит, мы не признаем больше границ Украины. Она нас от этого освободила. Значит, нам надо признавать ДНР и ЛНР и двигаться вперед», — убежден депутат. Возможно, новые санкции связаны с недавним решением суда Всемирной торговой организации. Киев заявил, что Москва, ограничив транзит украинских товаров в страны СНГ, нарушила правила ВТО. Однако эксперты пришли к выводу, что Россия защищала свои национальные интересы. Напомним, что в конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России кукурузного крахмала и глюкозы. А месяц назад под санкции также попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты. В Киеве посчитали, что они причастны к инциденту в Керченском проливе и связаны со строительством Крымского моста. Москва свою позицию уже озвучила. В России такие действия считают неприемлемыми, и реакция на них будет зеркальной.