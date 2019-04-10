СК РФ опроверг заявления Британии о взрыве в Ту-154 Качиньского

Москва, 10 апреля. Заявления британских специалистов о том, что самолет Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, потерпел крушение из-за взрыва, полностью опровергаются проведенными судебными экспертизами. Об этом говорится на сайте СК РФ.

Глава подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы Антони Мацеревич в эфире «Польского радио» заявил, что, по версии британских специалистов, президентский самолет разбился в 2010 году «из-за взрыва». Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты исследований Лаборатории судебно-взрывчатых веществ при Минобороны Соединенного Королевства.

Как подчеркнула официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, данная информация не соответствует действительности, что подтвердили ранее эксперты, проводившие судебные экспертизы в России и Польше в рамках уголовного дела, расследуемого ведомством.

Тем временем польская сторона, поддерживая британскую, также заявила, что иностранные специалисты при исследовании фрагментов польского самолета обнаружили «следы веществ, используемых при производстве взрывчатых веществ и других субстанций». Петренко назвала это еще одной неуклюжей попыткой подвергнуть сомнению очевидное.

«На фрагментах польского самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ», — говорится в сообщении СК РФ.

Она подчеркнула, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств произошедшей несколько лет назад катастрофы.

Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находился президент Польши, потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту воздушного судна находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа — польская делегация направлялась в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Все, кто находился в самолете, погибли.

Стоит отметить, что даже спустя несколько лет после трагедии польская сторона выступает с обвинениями в адрес российской. Так, в сентябре прошлого года Варшава заявила, что черные ящики разбившегося под Смоленском Ту-154 «могли подменить» в России. В СК РФ назвали данные инсинуацией, которая не подкреплена никакими доказательствами.