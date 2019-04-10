Серийное производство российского конкурента Robinson запустят в 2021 году

Москва, 10 апреля. Серийное производство российского бизнес-вертолета VRT500, который составит конкуренцию американскому Robinson на рынке, будет налажено в 2021 году, сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

Конструкторское бюро «ВР-технологии» презентовало модель легкого многоцелевого вертолета VRT500 на выставке Fuorisalone в Милане.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что VRT500 создается в России, чтобы вытеснить с отечественного рынка американские вертолеты. По его словам, потребность в таких вертолетах до 2035 года составит тысячу машин.

В пресс-службе «Вертолеты России» сообщили, что в настоящий моменты специалисты компании приступили к разработке рабочей конструкторской документации VRT500.

«Данный этап планируется завершить в конце 2021 года выпуском первого серийного вертолета VRT500 на Улан-Удэнском авиационном завод», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько сообщил, что первый образец вертолета планируют испытать в 2020 году. По его мнению, VRT500 позволит компании войти на рынок легких однодвигательных вертолетов.