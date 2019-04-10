Аксенов пообещал крымским чиновникам «административный террор»

Судак, 10 апреля. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет распространять фейковые новости о своих рабочих поездках по регионам республики, чтобы мотивировать местные власти к эффективной работе.

Глава Крыма провел выездное совещание, в ходе которого обсуждались проблемы городского округа Судак. В ходе совещания обсуждались вопросы здравоохранения, образования и подготовка к курортному сезону. Перед началом совещания местные жители рассказали Аксенову, что городские службы заметно усиливают свою работу во время приезда должностных лиц. В свою очередь глава республики пообещал распространять фейковые новости о своих рабочих поездках по территории Крыма.

«Договорились, будут фейковые новости о приездах», — сказал Аксенов.

Кроме того, глава Крыма пригрозил «административным террором» чиновниками городских и районных администраций, которые неспособны выполнить его поручения. При этом Аксенов подчеркнул, что к ответственности будут привлечены не только представители администраций, но и курирующие регионы вице-премьеры правительства Крыма.

«Даю неделю на выполнение поручений, которые были даны ранее, будет административный террор всем, кто не выполнил мои поручения», — пояснил Аксенов.

Стоит отметить, что в середине января глава Крыма отправил в отставку мэра Феодосии Сергея Фомича и председателя городского совета Владимира Титаренко в связи с тем, что администрация Феодосии выполнила лишь 20% его поручений.