Предложенное Порошенко «красивое» время для дебатов объяснили «звездами и каббалой»

Киев, 10 апреля. Действующий президент Украины Петр Порошенко пригласил лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля в 14.14. Об этом сообщил представитель штаба главы государства Олег Медведев.

Такое «красивое» время для встречи было выбрано для того, чтобы Зеленский, согласно предложению Порошенко, смог за неделю до второго тура президентских выборов объяснить украинцам «свою неизвестную позицию» по актуальным вопросам.

Заместитель главного редактора «Русский Репортер», журналистка Марина Ахмедова с иронией восприняла инициативу штаба действующего главы Украины, который стремится удержать власть в своих руках. Она предложила «посмотреть», что на этот счет «говорят» звезды и «великая древняя наука» каббала.

По ее словам, 14 состоит из двух семерок, что у древних каббалистов считалось признаком счастья и означало «число превращений». Арканологический же подход к фигурирующему в предложении Порошенко числу связывает его с понятием дедукции, объяснила она.

Ахмедова пошутила, что если президент Украины окажется на дебатах в 14 часов 14 минут и 14 секунд, да еще при этом успеет ударить 14 раз в бубен с 14 колокольчиками, то сразу перевоплотится в «носителя высоких дедуктивных способностей и счастливо одолеет противника».

«А если не успеет, то сами понимаете, в кого он превратится», — заключила журналистка.

Напомним, Зеленский и Порошенко ведут борьбу за высший административный пост государства. 31 марта в стране прошел первый тур голосования. По данным ЦИК Украины, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Дата второго тура выборов назначена на 21 апреля.

Шоумен вызвал своего оппонента на дебаты и потребовал встречи на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко принял эти условия, согласившись выступать на стадионе. Однако ЦИК Украины настаивает на более традиционном формате переговоров, при котором политические дебаты между кандидатами проводятся в телестудии.

В среду стало известно, что «Олимпийский» получил заявки от обоих кандидатов на проведение встречи. Представители Порошенко просят администрацию национального спортивного комплекса организовать мероприятие 14 апреля, а представители Зеленского — 19 апреля.