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Мантуров поддержал идею продавать крепкий алкоголь с 21 года

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Мантуров поддержал идею продавать крепкий алкоголь с 21 года

Москва, 10 апреля. Министерство промышленности и торговли России считает целесообразной инициативу министерства здравоохранения запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Я думаю, что все те меры, которые Минздрав сегодня реализовывает, по снижению потребления алкоголя, должны носить взвешенный характер. В данном случае, наверное, это было бы целесообразно», — сказал глава министерства.

Если данная инициатива поступит в Минпромторг на согласование, то ее одобрят, отметил Мантуров.

В конце марта министерство здравоохранения опубликовало законопроект об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя до 21 года.

В настоящее время в России запрещена продажа любого алкоголя лицам, которым нет 18 лет, напомнил RT. 

Автор: Данила Копп
Источник: РИА Новости
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