Ректор белгородского НИУ попросил уменьшить контроль над вузами, чтобы продать Audi A8

Москва, 10 апреля. Ректор НИУ «Белгородский государственный университет» Олег Полухин с мая 2012 года не может продать автомобиль Audi A8, доставшийся ему в наследство от предыдущего руководителя вуза. На сложности в совершении сделок с ведомственным имуществом он пожаловался участникам круглого стола, посвященного созданию научно-образовательных центров мирового уровня в России.

Обсуждение стратегий развития науки в регионах состоялось 10 апреля на одной из площадок Московского международного салона образования на ВДНХ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Я работал раньше заместителем губернатора Белгородской области. А потом пришел работать ректором — и мне от предыдущего ректора достался Audi A8. Так вот мы до сих пор не можем его продать, он у нас стоит там на колодках, мы его перетаскиваем, а продать не можем», — посетовал Олег Полухин.

Ректор Белгородского госуниверситета обратил внимание на наличие большого количества законодательных ограничений в совершении сделок с предметами собственности вуза.

«Ну дайте нам больше свободы, начните нам доверять, в том числе в управлении имущественным комплексом. Что, если завтра нам придется решать вопросы, связанные с собственностью?» — обратился к присутствующим спикер.

Олег Полухин отметил необходимость оптимизировать избыточный контроль за управлением имущественным комплексом в связи с созданием в ближайшем времени первых научно-образовательных центров в России.

К числе трех пилотных регионов, где уже в 2019 году появятся первые научно-образовательные центры «Сириус», относится как раз Белгородская область, а также Пермский край и Тюменская область. Кроме того, по словам министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, будут определены еще два региона, которые также станут площадками для создания НОЦ в этом году.

Научно-образовательные центры предполагают создание системы взаимодействия между наукой, образованием и бизнесом. При этом каждый НОЦ будет обладать уникальной региональной спецификой.