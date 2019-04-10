Лидер «Уральских пельменей» получил травму перед концертом

Москва, 10 апреля. Российский шоумен, участник «Уральских пельменей» получил травму перед гастролями в Екатеринбурге, сообщили СМИ.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова опубликовала на своей странице в Instagram фото с артистом. На снимке Рожков позирует с омбудсменом на костылях.

«Костыли настоящие и перелом тоже», — подписала фотографию Мерзлякова.

Рожков сообщил, что травма не очень серьезна, поэтому отменять запланированные концерты не будут.

«Все заживет», — сказал артист в интервью Ura.ru.

«Уральские пельмени» выступят в Екатеринбурге с программой «Бубновый ТЮЗ» 12-13 апреля. Концерт пройдет в екатеринбургском Дворце молодежи.