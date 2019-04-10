Украинская журналистка вызвала Скабееву на дебаты, дав ей сутки на размышление

Киев, 10 апреля. Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты российскую телеведущую Ольгу Скабееву, дав ей сутки на размышление.

«Раз ты во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты Соколова — Скабеева. Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать 24 часа», — заявила Соколова, опубликовав свое обращение в Facebook.

Она также попросила живущего в Москве украинского журналиста Романа Цимбалюка отметить у себя в соцсетях Скабееву, поскольку телеведущая заблокировала аккаунт Соколовой.

Ранее Скабеева заявила, что она готова освещать дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые должны состояться на стадионе «Олимпийский».

Напомним, что Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на «Олимпийском» и дал ему 24 часа на размышления. Президент Украины принял вызов, согласившись дебатировать со своим оппонентом. Оба кандидата уже направили запросы на проведение дебатов в администрацию НСК «Олимпийский», однако каждый указал разную дату встречи. Представители Порошенко просят организовать мероприятие 14 апреля, в то время как команда Зеленского настаивает на 19 апреля.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.