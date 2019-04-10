Вашингтон, 10 апреля. Власти Соединенных Штатов не хотят расследовать попытки украинских чиновников вмешаться в американские выборы 2016 года, сообщил вице-президент издания The Hill Джон Соломон в эфире Fox News 8.

По его словам, у украинской стороны есть весьма серьезные доказательства на этот счет. Это в том числе и письма двух сотрудников местных правоохранительных органов с признаниями в попытке повлиять на избирательный процесс в США в пользу Хиллари Клинтон.

Помимо этого, у Киева есть запись голоса главы Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, который, как отметил вице-президент издания, признает, что пытался помочь Клинтон победить, «слив» документы, связанные с главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом.

«Кроме того, у них есть свидетельства, подтверждающие контакты между национальным комитетом Демократической партии, предвыборным штабом Хиллари Клинтон и украинскими чиновниками, работающими здесь, в Вашингтоне, — и в ходе этих контактов передавались доказательства якобы имеющихся у Дональда Трампа связей с Россией», — рассказал Соломон.

Он подчеркнул, что американское правительство, несмотря на убедительность этих доказательств, не дало украинцам возможности передать сведения в США. Например, некоторым из них просто не дали американскую визу, а человек, который должен был передать США документы, перестал выходить на связь, отметил он.

В конце марта спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование о «российском вмешательстве», которое он вел на протяжении двух лет. Следствию не удалось найти каких-либо доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа и его команды с Москвой.