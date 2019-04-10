Садальский попросил у Эрнста защиту от «потрясающего секса» с Малышевой

Москва, 10 апреля. Российский актер Станислав Садальский подверг жесткой критике программу «Жить здорово!» и ее ведущую Елену Малышеву. Поводом для критики стала публикация Малышевой в Instagram, в которой телеведущая демонстрирует «десять упражнений для потрясающего секса». Садальский обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой защитить его от «потрясающего секса с Малышевой».

«Пытаюсь представить потрясающий секс с Малышевой и не могу – рука не поднимается. Константин Львович! Сколько можно? Неужели эта профанирующая медицину особа сама не понимает, куда движется со своими театрализованными представлениями?» — написал Садальский в своем Instagram.

Стоит отметить, что Елена Малышева довольно часто удивляет публику в эфирах программы «Жить здорово!». Так, в одной из телепередач зрителям продемонстрировали так называемый «танец матки» в исполнении российской актрисы Светланы Галки. Многие телезрители были шокированы этим номером. Позднее пользователи Сети высмеяли «танец матки», а представители партии «Коммунисты России» подали жалобу.

При этом сама Малышева утверждает, что телезрители не способны воспринимать информацию в формате лекции, поэтому она вынуждена устраивать подобные представления, чтобы люди могли лучше запомнить увиденное. При этом Малышева уверенна, что благодаря подобным представлениям ее программа имеет хороший рейтинг.