США признали, что не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Вашингтон, 10 апреля. США сделали практически все возможное для того, чтобы убедить европейские страны отказаться от проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», однако не добились успеха. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Во время выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США политик признал, что все усилия, приложенные Вашингтоном, остались без результата. По его словам, США не смогли убедить ни одну из европейских стран, в первую очередь ФРГ.

«Мы сделали практически все возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить «Северный поток — 2», но в настоящий момент мы не добились успеха», — констатировал он.

Стоит отметить, что еще накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Арктика — территория диалога», подчеркнул, что власти США не смогут остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», поскольку в нем заинтересована Европа.

«Северный поток — 2» будет проложен в Германию из России через Балтийское море. Протяженность трубопровода составит 1,22 тысячи километров. По оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории, передает «Ридус».

Категорически против проекта выступают власти Украины, которые боятся потерять колоссальную прибыль от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву. Кроме того, США высказываются против проекта, поскольку хотят продавать Европе свой сжиженный газ.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заверил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на корректировки газовой директивы Европейского союза.