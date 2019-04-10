Эксперт назвал единственный путь спасения Ассанжа

Организация Wikileaks рассказала, что смогла предотвратить выдворение своего основателя Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне и его последующую экстрадицию в США. Как уточнили в самой организации, в отношении ее директора в посольстве Эквадора в Лондоне ведется масштабная шпионская операция.

О том, что ожидает Ассанжа в случае его экстрадиции в США и что может спасти основателя Wikileaks от расправы, тюремного заключения и даже гибели, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал известный публицист, журналист-международник Израэль Шамир.

По словам Шамира, ситуация с возможной депортацией Ассанжа в США действительно тревожная.

«Сегодня, например, английская газета Guardian, которая поддерживала травлю Ассанжа, выступила с заявлением, что его нельзя выдавать Соединенным Штатам», — сообщил Израэль Шамир.

По мнению собеседника ФАН, таким образом журналисты известного издания «заигрывают с собственным читателем, которому это не может не понравиться».

«Или же они так пытаются мобилизовать общественное мнение против выдачи», — полагает публицист.

Журналист-международник предупредил, что с Ассанжем, выбранным в роли сакральной жертвы, в США могут сделать все что угодно. Для этого достаточно взглянуть на судьбу бывшего информатора военнослужащего армии США Wikileaks Мэннинга.

Как сообщало ФАН, месяц назад Мэннинг (в 2015 году Брэдли Мэннинг перенес операцию по смене пола, став Челси Мэннинг) вновь заключили под стражу в зале суда штата Вирджиния Соединенных Штатов Америки.

«Мы очень мало говорим о том, что произошло с Мэнннигом. Мэннинг сидит в тюрьме в Соединенных Штатах. То есть выпустили, а потом наехали снова. Сказали: «Давай показания на Ассанжа!» Он отказался, и его посадили», — напомнил эксперт.

Причем, как считает Шамир, в этом случае заключение по факту бессрочное.

«Он [сменивший пол Мэннинг] сидит до бесконечности, даже не до конца своей жизни, а до конца полномочий суда», — отметил публицист. — Ситуация очень опасная. И если они так поступили с Мэннингом, то с Джулианом могут поступить еще хуже».

По словам Шамира, Ассанж прекрасно осознавал, какой сценарий в отношении него приготовили в Вашингтоне.

«Он хорошо понимал, что ждет его в США, и ни за что не хотел соваться [в эту страну]», — рассказал публицист.

Израэль Шамир призвал надеяться на лучшее, приведя в пример судьбу еще одного борца за правду, жизни и здоровью которого угрожает большая опасность. Речь идет о бывшем специальном агенте ЦРУ и АНБ Эдварде Сноудене, получившем убежище и вид на жительство в России.

«Единственное место, куда можно убежать, — это Россия. И это надо ценить, а мы это не всегда понимаем и не очень ценим», — считает Шамир.

Он напомнил, что тому же Сноудену не удалось найти убежища ни в одной стране, кроме России.

«Сноудена и Китай побоялся удержать, и Куба отказалась брать. В мире уже не осталось мест, где можно укрыться от американцев, кроме России. При всех наших недостатках — Россия и защита, и убежище», — оценил возможности нашей страны Шамир.

Однако он полагает, что у Ассанжа немного шансов пойти по пути Сноудена.