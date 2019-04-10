«Модный приговор» переодел космонавта Лазуткина

Москва, 10 апреля. Программа «Модный приговор» на Первом канале устроила переодевание космонавта Александра Лазуткина по случаю празднования всемирного Дня космонавтики.

Жена космонавта Людмила Лазуткина считала, что ее муж слишком консервативен.

«Даже на неформальных встречах, когда можно расслабиться и выглядеть не так официально, он все равно в галстуке, классическом костюме со звездой героя России на груди», — сокрушалась супруга.

Сам герой тоже признался, что возвращаясь с работы домой, он снимает вечный костюм с облегчением и внешнему виду придает второстепенное значение.

Бортинженер Александр Лазуткин провел в космосе полгода на космическом корабле «Союз ТМ-25» и орбитальном комплексе «Мир». За время его полета приключилось небывалое количество нештатных ситуаций.

Так, в феврале 1997 года на станции вспыхнул пожар от бракованной кислородной шашки, а в июне во время перестыковки корабль «Прогресс» столкнулся с комплексом, из-за чего произошла разгерметизация модуля «Спектр». Проведя в космосе 184 дня и 22 часа, Александр Лазуткин вместе с экипажем благополучно вернулся на Землю 14 августа 1997 года.

Стилисты «Модного приговора» переодели космонавта так, что он стал выглядеть моложе и стройнее. Его жена и сам герой результатом остались довольны. Как именно изменился имидж российского покорителя космоса, можно будет увидеть 12 апреля в 9.55 в передаче «Модный приговор» на Первом канале.