Собчак села на «фирменный» шпагат Волочковой

Москва, 10 апреля. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак приняла участие в шоу «Слава богу, ты пришел!» на телеканале СТС, в ходе которого спародировала балерину Анастасию Волочкову, сев на шпагат.

По задумке продюсеров шоу, Собчак, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и актер Максим Лагашкин изобразили провинциальную поп-группу «Слезы». При этом телеведущей досталась роль известной российской балерины, передает «ФедералПресс».

Во время выступления Собчак играла на гитаре, пела и отвечала на вопросы, пародируя балерину. Войдя в образ, журналистка продемонстрировала на сцене растяжку, сев на «фирменный» шпагат Волочковой.

Скандал между телеведущей и балериной разгорелся после того, как Волочкова согласилась сняться для шоу «Осторожно, Собчак!», напоминает НСН.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял Волочкову за фотографии, где она позирует, сидя на шпагате. В стихотворении он посоветовал всем, «у кого отсутствует талант, просто делать шпагат, чтобы собрать лайки и подписчиков в социальных сетях».

Стоит отметить, что пользователи соцсетей давно обратили внимание на необычную манеру танцовщицы позировать для фотографий. Как пишет «Утро.ру», артистку даже прозвали «королевой шпагата».

Сама Волочкова слова Шнурова не оставила без внимания и написала ответную эпиграмму. Она раскритиковала музыканта за неряшливый внешний вид и пристрастие к алкоголю, а также за то, что он пытается «собрать хайп» на ее популярности. Кроме того, Волочкова поставила в укор певцу, что тот устраивает целое шоу из своего развода с женой Матильдой.