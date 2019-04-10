Донбасс сегодня: народные мстители «сливают» ВСУ, солдаты Киева подрываются на своих минах

Донбасс, 10 апреля. ДНР и ЛНР под обстрелами минометов и гранатометов ВСУ. В одной из украинских частей на передовой вскрыты факты масштабной недостачи оружия и боеприпасов. Жители подконтрольных ВСУ районов Донбасса сдают места дислокации артиллерийских складов украинских подразделений. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки представительствами Луганской и Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в общей сложности зафиксирован 21 обстрел. Согласно данным офицеров Центра, ДНР обстреляна 12 раз, соседняя республика — девять раз.

Украинские войска применяли запрещенные минскими соглашениями 120-мм минометы, также активно использовались ручные противотанковые гранатометы и другие виды вооружений. Горячее всего было на мариупольском направлении обороны ДНР и в районах поселков Пришиб и Калиново в ЛНР.

Под огнем украинских силовиков оказались более 20 населенных пунктов. В направлении ДНР солдаты Киева выпустили более 100 боеприпасов различного калибра, в направлении ЛНР — более 200. Как проинформировали в обеих республиках, обошлось без жертв.

По данным управления Народной милиции ДНР, ответным огнем дончан были уничтожены огневые точки украинских подразделений. При этом два солдата ВСУ были ликвидированы, еще четверо — ранены.

Украинские солдаты подрываются на своих минах

Украинские военнослужащие продолжают становиться жертвами безответственности своих командиров и предшественников на передовых позициях, информирует начальник пресс-службы оборонного ведомства луганчан Яков Осадчий. Все дело в том, что в украинской армии, как неоднократно сообщалось, не принято делиться картами минных полей и заграждений кроме как за деньги. Но даже заплатив, можно получить неточные чертежи.

Так произошло и в 30-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге, сообщил Осадчий. На неизвестном взрывном устройстве подорвался военнослужащий данной бригады. Уточняется, что боец получил ранения, но остался жив. Инцидент произошел на украинской стороне, а поэтому можно говорить и о том, что взрывное устройство появилось там стараниями сослуживцев раненого.

Массовая недостача оружия и боеприпасов зафиксированы в ВСУ

Нехватка практически половины боеприпасов, оружия и другого военного имущества выявлена в воздушно-десантном соединении ВСУ, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. По результатам проверки 25-й воздушно-десантной бригады украинской армии комиссией во главе с замкомандующего десантно-штурмовых войск выявлена недостача 40% военного имущества.

Народные мстители «сливают» ВСУ

Жители подконтрольных армии Киева территорий Донбасса, уставшие от войны и беспредела украинских «защитников», все чаще сдают места дислокации последних военным ДНР и ЛНР. Таким образом люди Донбасса вносят свою посильную лепту в общее дело.

Последний такой случай описан на официальном ресурсе донецких правоохранителей «Горячая линия правоохранительных органов ДНР». Как следует из сообщения на сайте, жители подконтрольных киевскому правительству территорий Донецкой области сообщили дончанам о местах дислокации артиллерийских складов ВСУ.

Один из крупнейших складов боеприпасов 83-й отдельной механизированной бригады ВСУ находится вблизи населенного пункта Маяк в Донецкой области, следует из сообщения одного информатора. Уточняется, что склад находится под охраной целой роты украинских солдат. Еще один склад расположен в поселке Резникова в Артемовском районе, жители которого установили, что он принадлежит 54-й бригаде украинской армии.

И, наконец, житель соседнего с Сиверском (село в Донецкой области) населенного пункта попросил дончан «не промахнуться», предоставив координаты склада 17-й танковой бригады украинской армии в Сиверском.