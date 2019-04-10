Экс-депутат Рады уверен, что виновные в одесской трагедии 2014 года будут наказаны

Киев, 10 апреля. Вопрос о дальнейшей судьбе виновных в событиях в Одессе в 2014 году будет решен в ближайшее время, уверен бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Бывший украинский парламентарий, рассуждая о событиях в Одессе в 2014 году, вспомнил о действиях фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Он напомнил, что фашисты в Одесской области расстреливали ни в чем не повинных мирных граждан Советского Союза. Но весь этот ужас закончился, когда 10 апреля 1944 года благодаря обходным маневрам пехоты и поддержке авиации Одесса была полностью освобождена от «палачей».

Однако фашизм вернулся на Украину, причем самым кровавым и жестоким образом, отметил Журавко. Он сравнил действиях причастных к трагическим событиям в Доме профсоюзом с фашистами, которые убивали людей в годы Великой Отечественной войны.

«Как жертв Великой Отечественной, так и жертв 2 мая 2014 года, сожженных в Доме профсоюзов г. Одессы, — никогда нельзя забывать, и мы никогда не забудем!» — подчеркнул он.

Политик уверен, что виновные в смерти нескольких десятков человек будут наказаны.

«Обязательно будут арестованы, осуждены и казнены все, кто принимал участие в расправе над мирными одесситами в 2014 году. Уверен, что это вопрос не такого уж и долгого времени», — добавил Журавко.

Украинские активисты, недовольные государственным переворотом в стране в 2014 году, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. В начале мая там вспыхнули беспорядки, сторонники Евромайдана подожгли Дом профсоюзов, в котором находились противники смены власти. Радикалы стреляли по тем, кто пытался спастись из горящего здания. Жертвами трагических событий стали 48 человек. Расследование трагедии в Доме профсоюзов было приостановлено.