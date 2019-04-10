Украинские СМИ: Аваков пошел против Порошенко

Киев, 10 апреля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что проголосовал в правительстве против отставки губернатора Одесской области Максима Степанова, которого недавно снял с должности президент Петр Порошенко, сообщает «Украинская правда».

По словам главы МВД, отстранение Степанова было «негосударственным». Аваков уверен, что чиновник лишился своего места из-за того, что выступал против фальсификаций выборов.

«Он противодействовал фальсификации, противодействовал «сетке» (схема подкупа избирателей — прим. ФАН) — его увольняют», — подчеркнул министр.

Напомним, что ранее администрация Порошенко опубликовала указ президента об отставке Степанова. В этот же день глава государства подписал еще один указ о назначении исполняющим обязанности главы Одесской области заместителя Степанова — Сергея Паращенко.

Примечательно, что сам Степанов отказался уходить в отставку, указав на то, что сместить с должности губернатора может только правительство. Чиновник полагает, что Порошенко распорядился лишить его полномочий, поскольку кандидат в президенты Владимир Зеленский набрал в Одесской области значительно больше голосов, чем его основной оппонент.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.