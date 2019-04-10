Сирия и РФ подверглись информационной атаке «совета» «Эр-Рукбана», состоящего из боевиков

Так называемый политический совет «Эр-Рукбана» призвал Соединенные Штаты и страны Евросоюза не допускать участия России и Сирии в решении судьбы лагеря беженцев, передает курдский портал Horrya. Что это за организация, кто в нее входит и прислушается ли к ней Запад? Выясняло Федеральное агентство новостей (ФАН).

В ближайшие дни в Аммане должны пройти переговоры по ситуации в «Эр-Рукбане». РФ и САР настаивают на немедленном расформировании лагеря, где продолжают почти ежедневно гибнуть гражданские лица. Гуманитарная ситуация в этом пункте временного размещения, находящегося в зоне американской оккупации на юге провинции Хомс, достигла почти критического уровня и требует немедленного вмешательства.

США между тем игнорируют сложившуюся ситуацию, отстранившись от решения острых проблем обитателей лагеря. Поэтому власть в свои руки взяли союзные им боевики-исламисты, прежде всего их состава группировки «Джейш Магавир Ат-Таура», которые дислоцируются на базе Соединенных Штатов «Ат-Танф», находящейся рядом. По данным местных активистов, именно из этих радикалов большей частью и состоит данный «политический совет» лагеря беженцев.

Все усилия России и Сирии по спасению обитателей «Эр-Рукбана» фактически саботируются Вашингтоном, который боится, что с уходом беженцев у него попросту не останется поводов продолжать оккупацию 55-километровой области вокруг Ат-Танфа.

Совет лагеря вполне ожидаемо работает на американцев. Он провозгласил себя «доминирующим голосом» «Эр-Рукбана» и призвал США не допустить того, чтобы перемещенные лица «оказались в руках сирийского режима и России», которые якобы оказывают давление на людей, дабы те покинули пункт временного размещения и ушли на удерживаемые официальным Дамаском территории.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков не сомневается, что данный «политический орган» полностью подчиняется Вашингтону и действует исключительно в его интересах. В беседе с корреспондентом ФАН он также выразил опасения, что данная фактически группировка боевиков может быть всерьез воспринята реципиентами подконтрольной Соединенным Штатам части западной и арабской прессы.

«Данные совет — это, безусловно, марионеточная структура, подконтрольная американцем. Однако к ней будут прислушиваться. Дело в том, что если в России информация о происходящем в «Эр-Рукбане» дается совершенно объективно, то в западных СМИ и проамериканских арабских изданиях все совершенно иначе. Минобороны РФ открыто публикует сведения и о десятках захоронений в окрестностях лагеря, и о запрете США на доставку гумпомощи, и о бушующих там болезнях, вплоть до проказы, но за пределами нашей страны об этом мало кто знает», — указал эксперт.

В подконтрольном Вашингтону информационном пространстве ситуация вокруг «Эр-Рукбана» полностью искажена и фактически представляет собой перевернутую с ног на голову реальность.

«Если почитать западные или некоторые местные газеты, то можно заметить, что там как раз очень любят транслировать заявления таких марионеточных структур, как данный «политический совет». В их измерении урегулированию ситуации в лагере, наоборот, якобы мешают РФ и САР, которые будто бы установили осаду вокруг «Эр-Рукбана». Американцы в их легендах предстают защитниками невинных граждан, которых они спасают от попадания в руки «режима», от якобы дальнейших пыток и тюрем», — пояснил востоковед.

Именно это информационное прикрытие и формирование таких подконтрольных «политических» организаций из числа джихадистов пока позволяет Вашингтону затягивать решение проблемы «Эр-Рукбана» и, соответственно, продлевать свое незаконное пребывание в этой стратегической зоне.