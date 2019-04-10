США добиваются от других стран введения санкций против Венесуэлы

Вашингтон, 10 апреля. США призывают своих зарубежных союзников и партнеров к введению санкций против властей Венесуэлы. Об этом сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

По его словам, США добиваются расширения санкций против Венесуэлы от своих зарубежных партнеров, признавших лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо «временным президентом страны».

«Мы пытаемся расширить коалицию, включающую 54 страны, чтобы вводились санкции, соответствующие тем, которые были применены Соединенными Штатами», — заявил Помпео.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя «временным главой государства». США и несколько стран ЕС заявили о признании Гуайдо, а также потребовали провести внеочередные выборы президента Венесуэлы. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В начале марта министерство финансов США продлило действие санкций в отношении Венесуэлы, которые были введены в 2015 году. Под действие санкций попали ряд государственных компаний и граждан Венесуэлы.

Стоит отметить, что министерство внутренних дел Венесуэлы возбудило два уголовных дела в отношении Хуана Гуайдо. Первое уголовное производство касается попытки государственного переворота и узурпации власти, а второе заведено по факту причастности Гуайдо к саботажу и кибератаке на электрическую систему Венесуэлы.