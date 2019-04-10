В ПАСЕ рассказали о встрече с толкнувшим Скабееву украинским журналистом

Москва, 10 апреля. С украинским журналистом Сергеем Сидоренко, оскорблявшим российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ, заместитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Холтген провел беседу. Об этом чиновник заявил в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей. Однако, по его словам, Сидоренко не отказывали в визите в ПАСЕ.

Ранее Ольга Скабеева сообщила, что Сидоренко отказали в посещении ПАСЕ из-за его поведения.

«Всем привет! Я в ПАСЕ! Что имею сказать: добро все-таки побеждает зло. Помните украинского журналиста, редактора «Европейской правды» Сергея Сидоренко, который бесчинствовал здесь в январе: толкался, грубил, мешал нам работать? Сегодня стало известно: Сидоренко попросили в ПАСЕ не приезжать, а также «с ним провели строгую беседу, в ходе которой он решил извиниться». Об этом мне лично рассказал Даниэль Холтген — заместитель генерального секретаря Совета Европы», — написала Скабеева в своем блоге в Telegram.

Однако Даниэль Холтген опроверг эту информацию.

«Это неправда, что Сидоренко отказали в визите в ПАСЕ. Я также не просил у него извинений перед госпожой Скабеевой. Правда, я встречался с ним в январе точно так же, как сейчас встречался с госпожой Скабеевой, уточняя правила поведения журналистов, присутствующих в ПАСЕ», — заявил Холтген Федеральному агентству новостей.

Ранее генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд заявил, что выход России из Совета Европы станет настоящим потрясением для Старого Света, предотвратить которое может лишь возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ. По своей важности для ЕС выход России сравним с Brexit.