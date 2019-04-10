Путин оценил отреставрированную церковь в Екатерининском дворце

Пушкин, 10 апреля. Президент РФ Владимир Путин посетил вместе с постоянными членами Совета безопасности отреставрированную церковь Вознесения Христова на территории Екатерининского дворца в городе Пушкин и оценил проведенные работы.

Российского лидера сопровождали и. о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель «Газпрома» Алексей Миллер и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан​​​. Президент и члены Совбеза, среди которых также и глава правительства Дмитрий Медведев, осмотрели церковь после заседания в Северной столице.

Гостям представили историю проведения реставрационных работ, обратив особое внимание на то, что были сохранены исторические элементы, а в интерьер не вносили ничего нового. Оказалось, что все новые элементы выполнили из отличных от старого материалов и специально не стали покрывать их позолотой, чтобы сохранить естественное сияние.

Делегации рассказали, что во время работ специалисты обнаружили элементы деревянной резьбы.

«Наверное, специально и спрятали», — смеясь, пошутил Путин.

Гостям также показали отреставрированный купол и раскрыли подробности восстановления поврежденных икон.

«Красиво. Это очень интересно. Спасибо большое», — поблагодарил реставраторов глава РФ.

Напомним, придворную церковь Большого Царскосельского дворца заложили в августе 1746 года. За долгую историю здание реставрировали дважды — после пожаров в 1820 году и в 1863 году. Церковь также получила серьезные повреждения в годы Великой Отечественной войны.

В Северную столицу президент прибыл накануне для участия в V Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога». В ходе мероприятия российский лидер встретился с главами ряда стран.

В ходе встречи с и. о. губернатора Санкт-Петербурга президент поддержал план развития транспортной инфраструктуры города. Беглов рассказал главе РФ о договоренности с «Российскими железными дорогами» построить за пять лет шесть путепроводов, которые позволят улучшить дорожную сеть​​​.