Госдума может ужесточить наказание за «пьяное» ДТП со смертельным исходом

Госдума ужесточит ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента в среду, 10 апреля, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Изменения коснутся статьи 264 Уголовного кодекса РФ о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

Проект закона предлагает ужесточить наказания за преступления на дорогах России. За ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью по вине пьяного водителя срок принудительных работ увеличат с трех до пяти лет, срок лишения свободы — с четырех до 3–7 лет. За гибель человека по вине перебравшего водителя теперь вместо 2–7 лет будет грозить 5–12 лет тюремного заключения, за гибель двух и более человек — 8–15 лет вместо прежних 4–9 лет.

Как сообщается в пояснительной записке к тексту закона, уровень смертности от ДТП в России растет.

«За предшествующие два года смертность на дорогах по вине нетрезвых водителей составила примерно 30% от всех ДТП со смертельным исходом и около половины — от преступных нарушений ПДД, повлекших лишение жизни человека, — говорится в сопутствующем тексте к законодательной инициативе. — В 2017 году в России в ДТП погиб 15 891 человек, из них 8594 в результате ДТП, квалифицируемых по статье 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Из них 4336 человек погибли по вине водителей, находившихся в состоянии опьянения. В 2018 году всего от ДТП погибли 18 214 человек, из них 8935 в ДТП, квалифицируемых по статье 264 УК РФ, из которых 4645 человек погибли по вине пьяных водителей».

В материале приводятся данные ВОЗ — они также подтверждают рост уровня смертности от ДТП на российских дорогах. По статистике, которая приводится в тексте, значительное количество водителей, привлеченных к ответственности за ДТП, вновь садятся за руль в пьяном виде.

Большинство осужденных (более 62%) за гибель двух и более человек в ДТП получают в качестве наказания вместо положенных по закону 4–9 лет тюремного заключения срок ниже минимального предела санкции.

«Закон не ориентирует водителей транспортных средств, а также правоприменительные органы на реальный уровень общественной опасности обозначенных преступлений. Это негативно отражается на степени превентивного воздействия уголовного закона и способствует росту количества ДТП в состоянии опьянения и уровню смертности в результате их совершения», — считают авторы законопроекта.

Думскую инициативу прокомментировал Антон Цветков, председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами.

«Человек, севший за руль пьяным или под воздействием наркотических веществ и совершивший ДТП со смертельным исходом, должен отвечать так же, как за умышленное убийство. Это справедливо, — считает эксперт. — Вместе с тем нужно ужесточать наказание и просто за факт того, что человек сел за руль пьяным, а за повторное подобное нарушение — пожизненно лишать водительских прав. И, конечно же, следует строже карать за бегство с места ДТП, если в нем пострадали люди или нанесен существенный материальный ущерб».

Цветков предлагает также не только наказывать по факту преступлений, но и выявлять пьяниц за рулем до совершения смертельного ДТП.

«Как это сделать? Во-первых — увеличить количество сотрудников ГАИ. Оснащение дорог камерами — это хорошо, но камера лишь фиксирует нарушения ПДД, а пьяных водителей выявляет полиция. Кроме того, нужно наладить эффективное взаимодействие граждан и полиции. Чтобы граждане не боялись сообщать о пьяницах за рулем, не думали, что это бесполезно или же не их дело, а полиция — своевременно и четко реагировала бы на каждое подобное заявление», — разъяснил Антон Цветков.

Добавим, что законопроект с некоторыми замечаниями одобрен правительством РФ и в ближайшие дни поступит на предварительное рассмотрение в Государственной думе.