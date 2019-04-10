Националисты в Киеве прошли маршем протеста с чемоданами для Порошенко

В центре Киева националисты из «Нацкорпуса» и других группировок провели публичную акцию, посвященную «делу Свинарчуков» — она символизирует безнаказанную коррупцию в украинской оборонке. Активисты дошли до Генпрокуратуры, СБУ, МВД и передали свои требования руководству силовых ведомств, а также показали расследование журналистов сайта Bihus Info у стен администрации президента.

Корреспондент Федерального агентства новостей прошел вместе с националистами весь скорбный путь по офисам силовых структур.

Акция под названием «Вдуй Свинарчукам» началась в украинской столице в полшестого вечера. Сначала националисты в составе примерно полутысячи человек собрались у метро «Арсенальная», после чего разделились на две большие группы — одна двинулась к Генпрокуратуре и МВД, другая — к СБУ и администрации президента.

Корреспондент ФАН выбрал «прокурорскую». Эта колонна была вдвое многочисленней, к тому же она была вооружена плакатами «Беги, Петя, беги!», адресованными президенту Украины Петру Порошенко, и чемоданами для никудышных чиновников.

Напомним, главным поводом для подобных акций стало расследование журналистов портала Bihus Info. Оно четко установило, что ближайшие деловые партнеры президента Петра Порошенко закупали различные детали и запчасти для военной техники в России, после чего втридорога перепродавали их украинским компаниям, входящим в концерн «Укроборонпром».

Особенную ярость националистов вызвал даже не сам факт спекуляции, а то, что детали закупались у «страны-агрессора». Символом этого скандала стал замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, ранее носивший фамилию Свинарчук.

Толпа радикалов шла от «Арсенальной» до ГПУ около получаса — националисты чинно шагали по тротуарам, не вылезая на проезжую часть, и честно останавливались на всех светофорах. Часть активистов с шумом катила чемоданы, приготовленные для чиновников, которые вскоре должны отправиться в отставку — президента Порошенко, премьера Владимира Гройсмана и ряда министров.

По пути к прокуратуре случился казус — на одном из долгих светофоров задняя часть колонны потеряла переднюю, и ее лидеры долго созванивались с авангардом по телефонам. В итоге потерявшиеся радикалы успешно встретились у Генпрокуратуры, где состоялся получасовой митинг.

На митинге перед ГПУ говорили, что «отстранение Свинарчука-старшего от должности после скандала нельзя считать адекватной реакцией и наказанием». Митингующие требовали взять под стражу и арестовать счета и имущество самого замсекретаря СНБО Гладковского, а также участников «схемы» — его сына Игоря Гладковского, Виталия Жукова, Андрея Рогоза, руководство «Укроборонпрома» и глав всех госпредприятий, участвовавших в коррупционной схеме.

Кроме того, активисты требовали от силовиков назначить всем виновным в разграблении оборонного бюджета Украины максимальные тюремные сроки с конфискацией имущества. А также обнародовать материалы всех уголовных производств, связанных с хищением средств оборонного бюджета.

Перед входом в здание Генпрокуратуры выставили чемоданы с именами Порошенко, Березенко, Кононенко, Зубко и Гройсмана. Время от времени толпа скандировала: «Мародеров за решетку!».

«Мы уже полтора месяца ждем от президента реакции на громкий коррупционный скандал. Наши требования сформулированы в рамках «дела Свинарчуков», но никто до сих пор не только не оказался за решеткой, но и не был просто задержан и допрошен», — пояснил глава центрального штаба «Нацкорпуса» Родион Кудряшов.

Перед ГПУ националисты шумели не более получаса, после чего свернули плакаты и знамена и не менее дисциплинированно отправились к управлению МВД Украины. Там, на улице академика Богомольца, повторилось все то же самое — большая толпа, плакаты и баннеры, чемоданы с именами «мародеров», краткий митинг и минимум реальной агрессии.

Хотя и у МВД, и у прокуратуры радикалов встречали полицейские и спецназ, у них ни разу не возникло повода хоть как-то отреагировать на митинг. В планы радикалов явно не входили провокации.

Затем колонна радикалов двинулась на Майдан Незалежности, где встретилась с радикалами, митинговавшими перед СБУ. Все вместе они двинулись по Институтской улице к администрации президента. Здесь радикалов встретило небывалое количество силовиков — более двух сотен человек, которые в десять рядов перекрыли Банковую. Впрочем, националисты и здесь явно не планировали идти на прорыв.

Они вновь организовали митинг, на котором заявили: «Дело Свинарчуков — это страшное позорное пятно для нашей страны. Мы должны требовать посадить виновных в коррупционном скандале. Иначе всем нам придется годами жить с этим позором!»

Затем на митинге выступила мать известного борца с коррупцией, адвоката Ирины Ноздровской, которая была найдена убитой 1 января 2018 года. Женщина попросила найти убийц ее дочери и заявила, что «Ирина всегда говорила: Порошенко — это зло». Толпа встретила эти слова гиканьем и аплодисментами, а часть активистов развернулась спиной к администрации в знак неуважения.

Завершилась акция культурно. Националисты запустили в весеннее киевское небо несколько сотен розовых воздушных шаров с изображением свиньи и подписью «Свинарчуков за решетку». После этого в толпе начали бесплатно раздавать попкорн, а на специально установленном экране показали фильм о коррупционных схемах Свинарчуков и других чиновников, подозреваемых в хищениях в оборонке.