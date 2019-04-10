Туадера верит в мир после Хартумского соглашения и приглашает в ЦАР иностранных инвесторов

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера в ходе своего визита в США заявил, что Хартумское соглашение станет окончательным шагом в сторону мира и стабильности в его стране.

Выступая в Институте мира в Вашингтоне, Туадера напомнил, что соглашение в Хартуме подписали правительство ЦАР и главы 14 вооруженных группировок, действующих в республике. И этот документ выгодно отличается от предыдущих соглашений о перемирии, поскольку «все заинтересованные стороны успели обсудить все его ключевые моменты». И если все будут работать над реализацией Хартумского соглашения, оно станет окончательным, заявил президент ЦАР.

Он подчеркнул, что заключить перемирие в Центральноафриканской Республике пытались в течение шести лет. За это время предпринято уже восемь попыток стабилизировать политическую и социальную обстановку в республике. Туадера выразил надежду, что последняя из них, наконец-то, выведет ЦАР из кризиса.

А следить за тем, чтобы стороны мирного договора, заключенного в Хартуме в феврале этого года, исполняли свои обязательства, будет Россия, приложившая немало усилий к тому, чтобы переговоры между сторонами конфликта состоялись.

После своего выступления Туадера коротко пообщался с американскими журналистами. Он рассказал, что в ЦАР много иностранных инвесторов, и это помогает стране быстрее выйти из кризиса.

«Будь это американцы, французы, китайцы или русские — главное, чтобы [их деятельность] соответствовала конституции», — отметил Туадера.

Он подчеркнул, что в соответствии со статьей 60 конституции ЦАР, иностранные компании могут вести добычу полезных ископаемых в шахтах с одобрения Национальной ассамблеи республики.

«Нам нужно, чтобы частный сектор развивался, это ответ на наш кризис, мы всех приглашаем [работать в ЦАР]», — цитирует Туадеру «Би-би-си».

Как заметил в комментарии Федеральному агентству новостей глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, в стратегическом плане Центральноафриканская Республика всегда играла важную роль, находясь между севером и югом континента, и стабильность в этой стране могла бы дать толчок нормализации ситуации в других африканских государствах.

«Но Франция как страна, ответственная за ЦАР, не справилась с этой задачей. А потому в дело вмешалась Россия. Изменение подхода и появление новых внешних акторов привело к заключению Хартумского соглашения, которое, как верно заметил Туадера, принципиально отличается от прежних мирных договоров. Думаю, президент ЦАР правильно возлагает надежды на этот документ, заключенный при деятельном участии России и Судана», — сказал Иван Коновалов.

Он полагает, что Хартумское соглашение поможет установить мир в ЦАР и перенести его в другие страны Африканского континента.

«То, как уже налаживается жизнь в республике, свидетельствует о том, что был выбран правильный вектор стабилизации социальной и политической обстановки в ЦАР. И это является предпосылкой для развития бизнеса в стране, о чем тоже говорил Туадера, выступая в Вашингтоне», — заметил Коновалов.

Приход новых инвесторов в ЦАР возможен при условии установления стабильности там, подчеркнул военный эксперт. А это, по его словам, делается благодаря появлению в республике российских инструкторов, которые обучают центральноафриканских военнослужащих контролировать ситуацию в стране и обеспечивать безопасность граждан.