Команда Порошенко «назначила» Максима Галкина главным оппонентом Зеленского

Киев, 10 апреля. Предвыборный штаб президента Украины Петра Порошенко подготовил новые билборды. Об этом сообщает представитель команды действующего главы государства Олег Медведев, пишет «Украинская правда».

Новые плакаты изображают кандидата в президенты Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным, Зеленского с российским комиком Максимом Галкиным и Порошенко с Галкиным.

Какое отношение Путин и Галкин имеют к украинской президентской кампании, Медведев уточнять не стал, однако подчеркнул, что Порошенко было бы гораздо проще найти общий язык с Россией, если бы страну возглавлял российская звезда эстрады. Это, вероятно, является отсылкой к недавнему заявлению Порошенко о том, что Россию на переговорах с Украиной будет представлять Путин, а не Галкин или Петросян, отмечает РИА Новости.

«Наверное, для нас была бы более легкой такая ситуация. Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией. Очевидно, что для нашего оппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация (Галкин — Зеленский — прим. ФАН)», — отметил представитель штаба Порошенко.

При этом он подчеркнул, что изображение Зеленского на плакате вместе с Путиным не является намеком на его гипотетическую связь с Кремлем.

Напомним, что ранее команда Порошенко разместила на Украине билборды, на которых украинский президент изображен вместе с Путиным. Тем самым украинские пиарщики нарушили законодательство своей страны, которое запрещает размещать фотографию человека в рекламных целях без его согласия.

Подобные методы агитации вызвали критику в украинском обществе, что весьма удивило представителей команды Порошенко. В Кремле же к украинскому креативу отнеслись иронично, пишет «Газета.ру». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пошутил, что россияне уже выбрали Путина, теперь черед украинцев.